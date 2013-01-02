重发-中国个股: 万科或将于周五宣布香港上市计划--IFR

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
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路透1月3日 - 据汤森路透旗下IFR报导,深圳A股和B股均已上市的地产商中国万科 ,正在研究将B股股份转到香港市场上市的可能性。中信证券 负责安排是次交易。
万科A股和B股已于12月26日开始停牌。市场预测，该公司很可能于周五（4日）内地股市复市后宣布香港上市计划。
截至12月25日，以当日B股收市价12.5港元计算，万科已发行13.1亿港币计价B股，市值164亿港元（21亿美元）。
万科B股转H股的计划紧随中国国际海运集装箱的成功步伐。中集集团 的B转H交易中，超过90%的B股股东选择转股，而该股在香港挂牌上市首日即升14%。
然而，由于万科已经持有另一间香港上市地产公司南联地产79%的股份，使得情况变得复杂，也许会增加该公司B股转H股的难度。(完)
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路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。
--行政院长林全昨亲上火线展现向空污宣战决心，三年内政府投入365亿台币、台电投入101亿台币、民间投入1,684亿等共2,150亿台币，采取汰除二行程机车百万等14项措施，未来两年半使PM2.5浓度改善比率达18.2％，每立方公尺自22微克降至18微克。