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市场报道 | 2013年 1月 3日 星期四 08:19 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月3日-1月10日****

路透1月3日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

  * 12月31日当周    
 1月3日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                            公布时段    预估值       前值
 1200     美国抵押贷款指数                     12月21日当周        --      817.0
             再融资指数                                            --    4,519.1
 1230     美国Challenger企业计划裁员人数(万人          12月        --     5.7081
          )                                                            
 1315     美国ADP民间就业岗位(万)                      12月  增加13.3   增加11.8
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)         12月29日当周        --       35.0
             初请失业金人数四周均值(万人)                          --     35.675
                                                                       
              续请失业金人数(万人)             12月22日当周        --      320.6
 --       美国ICSC连锁店销售                           12月        --      -0.1%
 --       美国国内汽车销售年率(万辆)                   12月     1,520    1,547.7
 1445     美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动           12月                561.1
          指数                                                         
        
 1月4日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                            公布时段    预估值        前值
 1330     美国非农就业岗位(万个)                       12月  增加15.0    增加14.6
          美国民间就业岗位(万个)                             增加14.8    增加14.7
          美国失业率                                             7.7%        7.7%
          美国平均时薪                                          +0.2%       +0.2%
          美国每周平均工时                                       34.4        34.4
          美国制造业就业岗位                                     持平     减少0.7
 1330     加拿大就业岗位(万个)                         12月   增加0.5    增加5.93
          加拿大失业率                                           7.3%        7.2%
          加拿大全职就业人数(万人)                                 --    增加5.52
          加拿大兼职就业人数(万人)                                 --    增加0.41
          加拿大就业参与率                                         --       66.8%
 1330     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)            11月     -0.2%       -0.1%
          加拿大PPI(较上年同期)                                    --       -0.2%
 1500     美国工厂订单                                 11月     +0.4%       +0.8%
          美国耐久财(耐用品)订单                                   --       +0.7%
          美国扣除运输的耐久财订单                                 --       +1.6%
          美国扣除国防的耐久财订单                                 --       +0.8%
          美国扣除飞机的非国防资本财订单                           --       +2.7%
 1500     美国ISM非制造业指数                          12月      54.2        54.7
 1530     美国ECRI一周领先指标                 12月28日当周        --       128.3
    
  * 1月7日当周
    
 1月7日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值
 1500     美国就业指数                               12月          --       107.8
 1500     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)              12月          --        46.4
                   经季节调整PMI                                   --        47.5
 
 1月8日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值
 1230     美国NFIB小企业信心指数                     12月          --        87.5
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)      1月5日当周          --       +0.6%
                                                                       
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)    1月5日当周          --       +2.9%
 1500     美国IBD消费者信心指数                       1月          --        45.1
 2000     美国消费者信贷(亿美元)                     11月     增加110     增加142
    
 1月9日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                     1月4日当周          --          --
             再融资指数                                            --          --
 1315     加拿大房屋开工年率(万户)                   12月          --       19.61
 
 1月10日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                            公布时段     预估值         前值
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)           1月5日当周         --           --
          初请失业金人数四周均值(万人)                              --           --
          续请失业金人数(万人)                 12月29日当周         --           --
 1330     加拿大建筑许可                               11月         --       +15.0%
               新屋价格                                             --        +0.2%
 1500     美国趸售(批发)库存                           11月      +0.3%        +0.6%
                                                                        
                趸售销售                                         +0.6%        -1.2%
 (完)
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