美国与加拿大经济指标预测--1月3日-1月10日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透1月3日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 12月31日当周 1月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 12月21日当周 -- 817.0 再融资指数 -- 4,519.1 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人 12月 -- 5.7081 ) 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 12月 增加13.3 增加11.8 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月29日当周 -- 35.0 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.675 续请失业金人数(万人) 12月22日当周 -- 320.6 -- 美国ICSC连锁店销售 12月 -- -0.1% -- 美国国内汽车销售年率(万辆) 12月 1,520 1,547.7 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动 12月 561.1 指数 1月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加15.0 增加14.6 美国民间就业岗位(万个) 增加14.8 增加14.7 美国失业率 7.7% 7.7% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.4 34.4 美国制造业就业岗位 持平 减少0.7 1330 加拿大就业岗位(万个) 12月 增加0.5 增加5.93 加拿大失业率 7.3% 7.2% 加拿大全职就业人数(万人) -- 增加5.52 加拿大兼职就业人数(万人) -- 增加0.41 加拿大就业参与率 -- 66.8% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% -0.1% 加拿大PPI(较上年同期) -- -0.2% 1500 美国工厂订单 11月 +0.4% +0.8% 美国耐久财(耐用品)订单 -- +0.7% 美国扣除运输的耐久财订单 -- +1.6% 美国扣除国防的耐久财订单 -- +0.8% 美国扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.7% 1500 美国ISM非制造业指数 12月 54.2 54.7 1530 美国ECRI一周领先指标 12月28日当周 -- 128.3 * 1月7日当周 1月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国就业指数 12月 -- 107.8 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 46.4 经季节调整PMI -- 47.5 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 87.5 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月5日当周 -- +0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月5日当周 -- +2.9% 1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 45.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加110 增加142 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月4日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 -- 19.61 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月5日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 12月29日当周 -- -- 1330 加拿大建筑许可 11月 -- +15.0% 新屋价格 -- +0.2% 1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.3% +0.6% 趸售销售 +0.6% -1.2% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。