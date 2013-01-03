美国与加拿大经济指标预测--1月3日-1月10日****

路透1月3日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 12月31日当周 1月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 12月21日当周 -- 817.0 再融资指数 -- 4,519.1 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人 12月 -- 5.7081 ) 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 12月 增加13.3 增加11.8 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月29日当周 -- 35.0 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.675 续请失业金人数(万人) 12月22日当周 -- 320.6 -- 美国ICSC连锁店销售 12月 -- -0.1% -- 美国国内汽车销售年率(万辆) 12月 1,520 1,547.7 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动 12月 561.1 指数 1月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加15.0 增加14.6 美国民间就业岗位(万个) 增加14.8 增加14.7 美国失业率 7.7% 7.7% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.4 34.4 美国制造业就业岗位 持平 减少0.7 1330 加拿大就业岗位(万个) 12月 增加0.5 增加5.93 加拿大失业率 7.3% 7.2% 加拿大全职就业人数(万人) -- 增加5.52 加拿大兼职就业人数(万人) -- 增加0.41 加拿大就业参与率 -- 66.8% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% -0.1% 加拿大PPI(较上年同期) -- -0.2% 1500 美国工厂订单 11月 +0.4% +0.8% 美国耐久财(耐用品)订单 -- +0.7% 美国扣除运输的耐久财订单 -- +1.6% 美国扣除国防的耐久财订单 -- +0.8% 美国扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.7% 1500 美国ISM非制造业指数 12月 54.2 54.7 1530 美国ECRI一周领先指标 12月28日当周 -- 128.3 * 1月7日当周 1月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国就业指数 12月 -- 107.8 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 46.4 经季节调整PMI -- 47.5 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 87.5 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月5日当周 -- +0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月5日当周 -- +2.9% 1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 45.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加110 增加142 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月4日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 -- 19.61 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月5日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 12月29日当周 -- -- 1330 加拿大建筑许可 11月 -- +15.0% 新屋价格 -- +0.2% 1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.3% +0.6% 趸售销售 +0.6% -1.2% (完)