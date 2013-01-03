《香港报摘》--经济日报1月3日

* 头版头条:

--2013年首个交易日港股牛气冲天,不单刷新近4年最佳的新年首日表现,升幅更跑赢全部亚洲股市;投资界料资金涌入股市趋势未完,短线仍处于大涨小回格局.

* 其他:

--港滙在本港交易时段稍为偏软至7.752水平,至昨晚欧美股市时段明显转强至7.7508,财资界指美国财政悬崖解决,增加资金入市信心.

--泰国正大旗下在港上市的卜蜂国际 以1.225亿港元,收购同系的中式方便膳餐公司--正大食品(秦皇岛),以进一步推行其综合农牧食品的业务策略.

--华人置业 称,估计2012年出售股票及债券而录得变现收益2.665亿港元,并将于该年度度损益表中确认.(完)