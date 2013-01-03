《香港报摘》--经济日报1月3日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--2013年首个交易日港股牛气冲天,不单刷新近4年最佳的新年首日表现,升幅更跑赢全部亚洲股市;投资界料资金涌入股市趋势未完,短线仍处于大涨小回格局.
* 其他:
--港滙在本港交易时段稍为偏软至7.752水平,至昨晚欧美股市时段明显转强至7.7508,财资界指美国财政悬崖解决,增加资金入市信心.
--泰国正大旗下在港上市的卜蜂国际 以1.225亿港元,收购同系的中式方便膳餐公司--正大食品(秦皇岛),以进一步推行其综合农牧食品的业务策略.
--华人置业 称,估计2012年出售股票及债券而录得变现收益2.665亿港元,并将于该年度度损益表中确认.(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。