《香港报摘》--信报1月3日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--美国避免即时经济堕崖,港股本年首个交易日飙升655点,主板成交增至824亿港元,以预托证券(ADR)形式在美国挂牌的港股继续造好.
* 其他:
--市场消息指出,拟于深圳前海进行跨境人民币借贷的合资格企业要先向人民银行备案,并要在结算银行开立户口以办理资金结算,中国银行 深圳分行或会出任跨境贷款的结算银行.
--在市场资金充裕下,汇丰 的人民币定期存款优惠近日结束后,未有再推出新的推广优惠,一年期定存最高年利率回复至0.6厘的牌价水平.
--去年3月因核数师需要更多时间作审核程序,而延迟发布业绩并停牌至今的岁宝 公布,其核数师毕马威不会寻求续聘,未有说明原因;公司并预期不会迟于本月底刊发业绩.(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。