《香港报摘》--信报1月3日

* 头版头条:

--美国避免即时经济堕崖,港股本年首个交易日飙升655点,主板成交增至824亿港元,以预托证券(ADR)形式在美国挂牌的港股继续造好.

* 其他:

--市场消息指出,拟于深圳前海进行跨境人民币借贷的合资格企业要先向人民银行备案,并要在结算银行开立户口以办理资金结算,中国银行 深圳分行或会出任跨境贷款的结算银行.

--在市场资金充裕下,汇丰 的人民币定期存款优惠近日结束后,未有再推出新的推广优惠,一年期定存最高年利率回复至0.6厘的牌价水平.

--去年3月因核数师需要更多时间作审核程序,而延迟发布业绩并停牌至今的岁宝 公布,其核数师毕马威不会寻求续聘,未有说明原因;公司并预期不会迟于本月底刊发业绩.(完)