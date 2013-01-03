版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月3日

路透香港1月3日 - 
  以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7505港元      )
                                                                                              
  美股道琼工业指数      周三收高308.41点,或2.35%,报13,412.55点.因受助于美国国会在最后一刻达成
 避免财政悬 
 崖的协议后出现的释然情绪.               
                                                                                              
  公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
  中海油                       226.600    3.00      36106            17.563       1.52
  中国铝业                      12.430    4.37     106185             3.854       2.22
  中国移动                      59.530    1.38     171560            92.277       0.96
  中国人寿                      52.620    5.90     207103            27.189       0.70
  中石油                       145.790    1.40      55168            11.299       1.07
  中石化                       118.260    2.91      34189             9.166       1.17
  汇丰控股                      54.290    2.30     336659            84.155       1.15
  中电信                        57.970    1.97      53693             4.493       2.35
  中国联通                      16.620    2.03     162651            12.881       1.27
  兖州煤业                      18.390    7.67     164196            14.253       3.43
  华能国际                      38.430    3.45      61520             7.446       0.76
  南方航空                      26.070    0.85      17238             4.041       2.83
  东方航空                      20.600    2.49       4634             1.597     -49.47
  中芯国际                       2.670    4.71     261534             0.414       3.47 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐