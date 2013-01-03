《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月3日

路透香港1月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7505港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高308.41点,或2.35%,报13,412.55点.因受助于美国国会在最后一刻达成 避免财政悬 崖的协议后出现的释然情绪. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 226.600 3.00 36106 17.563 1.52 中国铝业 12.430 4.37 106185 3.854 2.22 中国移动 59.530 1.38 171560 92.277 0.96 中国人寿 52.620 5.90 207103 27.189 0.70 中石油 145.790 1.40 55168 11.299 1.07 中石化 118.260 2.91 34189 9.166 1.17 汇丰控股 54.290 2.30 336659 84.155 1.15 中电信 57.970 1.97 53693 4.493 2.35 中国联通 16.620 2.03 162651 12.881 1.27 兖州煤业 18.390 7.67 164196 14.253 3.43 华能国际 38.430 3.45 61520 7.446 0.76 南方航空 26.070 0.85 17238 4.041 2.83 东方航空 20.600 2.49 4634 1.597 -49.47 中芯国际 2.670 4.71 261534 0.414 3.47 (完)