《台湾报摘》--工商时报1月3日

* 头版头条:

--美国财政悬崖协商过关,化解坠崖危机,激励昨日亚股、台股开红盘日全面大涨.外资法人大举归队,对台股集中、柜买、台指期、选择权等四大领域罕见急速同步买超作多,创下近半个月来单日最大的作多手笔.

* 其他:

--由于内嵌式触控面板干扰问题,苹果 iPhone 5触控灵敏度问题频传,苹果有意在下一代手机上改用其他触控技术,外传苹果找上群创 合作,群创所开发的TOD(Touch On Display)外嵌式(on cell)触控面板日前已经送样认证,有望首度打进苹果iPhone供应链.

--全球政府大买黄金,带动国际金价连涨12年,台湾央行黄金储备再成话题,昨立法院财委会视察央行"文园"金库,据了解,有立委再次建议央行可增持黄金,央行副总裁杨金龙也回应,"会研究看看."

--台资银行香港人民币市场大战进入白热化阶段,统计至去年11月底,中信银香港分行人民币存款达35.9亿最多,兆丰银规模30亿元居次,规模前五大银行还包括台北富邦银、永丰银和华南银行,银行主管预期,今年战火将延烧回台湾.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.