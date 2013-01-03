《台湾报摘》--工商时报1月3日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--美国财政悬崖协商过关,化解坠崖危机,激励昨日亚股、台股开红盘日全面大涨.外资法人大举归队,对台股集中、柜买、台指期、选择权等四大领域罕见急速同步买超作多,创下近半个月来单日最大的作多手笔.
* 其他:
--由于内嵌式触控面板干扰问题,苹果 iPhone 5触控灵敏度问题频传,苹果有意在下一代手机上改用其他触控技术,外传苹果找上群创 合作,群创所开发的TOD(Touch On Display)外嵌式(on cell)触控面板日前已经送样认证,有望首度打进苹果iPhone供应链.
--全球政府大买黄金,带动国际金价连涨12年,台湾央行黄金储备再成话题,昨立法院财委会视察央行"文园"金库,据了解,有立委再次建议央行可增持黄金,央行副总裁杨金龙也回应,"会研究看看."
--台资银行香港人民币市场大战进入白热化阶段,统计至去年11月底,中信银香港分行人民币存款达35.9亿最多,兆丰银规模30亿元居次,规模前五大银行还包括台北富邦银、永丰银和华南银行,银行主管预期,今年战火将延烧回台湾.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。