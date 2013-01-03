《台湾报摘》--经济日报1月3日

* 头版头条:

--受到美国国会达成财政协议的鼓舞,亚洲货币除了日圆外2日全面大涨,韩元兑美元攀至16个月来的高点,南韩官员扬言采取阻升货币的措施,台湾、新加坡和泰国央行也传出进场干预.

* 其他:

--新年首个交易日,台股开出红盘,财政部长张盛和昨日指出,在美国国会通过财政悬崖解决方案与欧债危机淡化后,台股的"两大锅盖"都已经打开,今年股市表现会比去年更好,证所税不是问题,8,500点绝非股市"天险".

--自由经济示范区规划迈入收尾状态,经建会昨日表示,未来将在自由经济示范区设立"海运快递专区",以强化两岸间供应链链接.

--中国信托人寿、三商美邦人寿 在竞标国华人寿失利后,转而评估并购加拿大商宏利人寿台湾子公司,市场估交易价格在9亿至13亿台币,2013年国内寿险公司出售案,宏利人寿可望拔得头筹.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.