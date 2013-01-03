《台湾报摘》--经济日报1月3日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--受到美国国会达成财政协议的鼓舞,亚洲货币除了日圆外2日全面大涨,韩元兑美元攀至16个月来的高点,南韩官员扬言采取阻升货币的措施,台湾、新加坡和泰国央行也传出进场干预.
* 其他:
--新年首个交易日,台股开出红盘,财政部长张盛和昨日指出,在美国国会通过财政悬崖解决方案与欧债危机淡化后,台股的"两大锅盖"都已经打开,今年股市表现会比去年更好,证所税不是问题,8,500点绝非股市"天险".
--自由经济示范区规划迈入收尾状态,经建会昨日表示,未来将在自由经济示范区设立"海运快递专区",以强化两岸间供应链链接.
--中国信托人寿、三商美邦人寿 在竞标国华人寿失利后,转而评估并购加拿大商宏利人寿台湾子公司,市场估交易价格在9亿至13亿台币,2013年国内寿险公司出售案,宏利人寿可望拔得头筹.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。