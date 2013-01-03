《台湾重要政经日程》--1月3日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
===================今日重要政经消息=====================
1/3 (四) --09:00 立法院财政委员会邀财政部长报告并备询. --10:30 戴德梁行"2012年第四季不动产市场概况及2013年市场展望"记者会.
==================近期重要政经消息======================
1/4(五) --16:10 央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位. --12:30 央行代标售新发行"102甲1期"公债400亿台币.年期为15年期,9日交割. *--央行标售1,000亿台币的364天期存单,7日交割.
1/7(一) --宏达电 公布第四季业绩. --08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%. --16:00 财政部公布12月海关出口和进口数据,11月分别较上年同期成长0.9%及0.1%.
1/10(四) --12:30 央行代财政部标售"102甲2期"公债400亿台币,年期为五年期,1月15日发行.
1/18(五) --12:30 央行代财政部标售"财102-1期"国库券,金额250亿台币,期限182天期,21日发行.
1/21(一) --16:00 经济部公布12月外销订单,上月年增11.1%.
1/22(二) --08:30 主计总处公布12月季调后失业率,上月为4.27%.
1/23(三) --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为升5.85%. --12:30 央行代财政部标售"102甲3期"公债400亿台币,年期为20年期,1月28日发行.
1/25(五) --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为年增3.26%.
2/5(二) --12:30 央行代财政部标售"102甲4期"公债400亿台币,年期为两年期,8日交割.
2/6(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-2期"国库券,数额200亿元,期限273天期,7日发行.
2/11-2/15 --农历春节假期.
2/22(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲5期"公债350亿台币,年期为30年期,2月26日发行.
2/23(六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行. *3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。