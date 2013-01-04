台湾已公布经济指标--2012/1/4

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 11月 +5.85% +4.84% r 1/23 -- 季调失业率 11月 4.27% 4.30% 1/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.59% +2.34% r 1/7 -- 外汇存底(亿美元) 11月底 4,009.56 3,992.16 1/4 -- 商品出口(y/y) 11月 +0.9% -1.9% 1/7 -- 商品进口(y/y) 11月 +0.1% -1.80% 1/7 -- *M2货币总计数(y/y) 11月 +3.26% +3.29% 1/25 -- 外销订单(y/y) 11月 +11.1% +2.6% 1/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 -- 国内生产总值(GDP) 第三季 +1.98% -0.12% r -- -- 重贴现率(%) 12月19 1.875% 1.875% -- -- 日 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。