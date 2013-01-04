台湾经济指标预测--1月4日至2月23日

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 12月31日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 1/4 1610 外汇存底 12月底 -- 4,009.56亿美元 * 1月7日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 1/7 0830 消费者物价指数(CPI) 12月 -- +1.59%(年变动率) 1/7 1600 出口 12 -- +0.90%(年变动率) * 1月21日当周 1/21 1600 外销订单 12 -- +11.1%(年变动率) 1/22 0830 季调失业率 12 -- +4.27% 1/23 1600 工业生产 12 -- +5.85% 1/25 1600 M2货币总计数 12 -- +3.26% * 2月18日当周 2/23 1610 经常帐 第四季 -- 顺差116.4亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第四季 -- +0.98%(年变动率 ) -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选 * "*"表新增
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。