《香港报摘》--其他报纸重要消息1月3日

* 明报:

--中国房地产商佳兆业 的股东凯雷亚洲地产,于去年12月17日以平均每股2.4港元,减持超过1.29亿股股份,套现超过3.1亿港元.

--利信达 截至11月底止第三财季的营业额以及同店销售皆有所增加,公司发言人表示,这主要受惠于2012年冬季寒冷,令靴类产品销情好转,预料12月可延续此向好趋势.

* 星岛日报:

--据香港土地注册处资料显示,跑马地礼顿山一个二层C单号车位在上月中以380万港元售出,创下屋苑车位造价新高,对比屋苑上月初成交纪录263万港元,高出接近三成.

* 苹果日报:

--华润水泥 以5,300万元人民币收购海南五指山大江南水泥100%股权及旗下位于海南省五指山市毛阳镇一条水泥粉磨线,集团将以内部资源支付收购款项.

* 东方日报:

--消息人士透露,香港交易所 初步计划将日益重要的结算业务分拆为独立部门,同时新成立上市及监管部门,并且由即将上任的集团监管事务总监戴林瀚领军.

--香港零售管理协会预期,11月份零售增长约8%,相信去年第四季整体零售增长难以恢复双位数.

--中国海外 旗下中国海外兴业有限公司以36.4亿元人民币,获得宁波市鄞州新城区东南片区11号南侧地块以及11号北侧地块.计及此次新获地块,中国海外于2012年12月购入约10幅地块,总成交价接近150亿元人民币.

* 大公报:

--中骏置业 透过附属公司成功竞得福建省泉州市江南新区商住地块,代价为3.01亿元人民币,可建楼面面积为11.0256万平方米.

* 文汇报:

--东方航空 母公司东航集团宣布,其在2012年连续第四年实现盈利,全年运输旅客逾7,300万人次.(完)