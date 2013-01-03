国际油市: 美国原油期货跌破93美元,财政协议的提振作用减退

路透对八名分析师的初步调查显示,上周美国商业原油库存可能减少,因进口下降,归因炼厂出于税赋目的减少库存.

由于周二适逢新年假期,美国石油协会(API)的库存数据将推迟至周四公布.能源资料协会(EIA)将于周五公布库存数据.

Enterprise Products Partners 周三表示,美国俄克拉何马州的一条原油集输管道在周一重启,数小时之前该管道曾泄漏1,000桶石油.

俄罗斯能源部公布的数据显示,国有大型油企Rosneft 原油产量增加,令该国去年的石油产量在世界位居最高,排在沙特阿拉伯之前.(完)