国际油市: 美国原油期货跌破93美元,财政协议的提振作用减退

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透对八名分析师的初步调查显示,上周美国商业原油库存可能减少,因进口下降,归因炼厂出于税赋目的减少库存.
由于周二适逢新年假期,美国石油协会(API)的库存数据将推迟至周四公布.能源资料协会(EIA)将于周五公布库存数据.
Enterprise Products Partners 周三表示,美国俄克拉何马州的一条原油集输管道在周一重启,数小时之前该管道曾泄漏1,000桶石油.
俄罗斯能源部公布的数据显示,国有大型油企Rosneft 原油产量增加,令该国去年的石油产量在世界位居最高,排在沙特阿拉伯之前.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。