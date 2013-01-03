中国数据：12月官方非制造业PMI升至56.1,上月为55.6--国家统计局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京1月3日 - 中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周四公布,中国12月官方非制造业商务活动指数升至56.1;上月为55.6. 稍早公布的官方12月制造业PMI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位50.6,显示中国经济稳步复苏,但回升力度仍偏弱. 中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成. 非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2012/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 非制造业PMI 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。