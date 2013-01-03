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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 09:14 BJT

中国数据：12月官方非制造业PMI升至56.1,上月为55.6--国家统计局

路透北京1月3日 - 中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周四公布,中国12月官方非制造业商务活动指数升至56.1;上月为55.6. 稍早公布的官方12月制造业PMI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位50.6,显示中国经济稳步复苏,但回升力度仍偏弱. 中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成. 非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2012/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 非制造业PMI 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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