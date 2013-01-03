中国数据：12月官方非制造业PMI升至56.1,上月为55.6--国家统计局

路透北京1月3日 - 中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周四公布,中国12月官方非制造业商务活动指数升至56.1;上月为55.6. 稍早公布的官方12月制造业PMI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位50.6,显示中国经济稳步复苏,但回升力度仍偏弱. 中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成. 非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):