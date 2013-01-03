港报社评: 避崖方案留尾巴,争拗戏肉在后头--信报1月3日

奥巴马所取得的战果,对未来政府增加税收和落实减支削赤,其实更增添了难度.据美国国会预算局估计,参众两院通过的“避崖”方案,因法案延长了大部分美国人的低税率,使美国政府的中期债务状况更不容易稳定. 可以预料,即将展开的调高债务上限要求,同时需要解决2013年财政年度余下的预算问题,问题纠缠交错,而两党的争拗,因触及核心的政治理念,矛盾的确不容易化解. 解决联邦政府债务问题,只能通过增加税收、减少开支的方法实现.从削支角度看,美国经济复苏势头好转,但基础仍显得脆弱,失业率高企,因而很难实行大幅度财政紧缩政策.更重要一点是,紧缩财政政策会损害政治竞选的优势,影响到选民对政党的选择,争斗欲罢不能. 如今两党就避免财政堕崖取得这份协议,暂时化解了危机,对市场起到了短期性刺激作用,但削减赤字和制约政府支出行为的核心争拗,难免随着延后削支到期和债务上限谈判来临而激化,两党再起争拗,则美国债务违约的风险势必卷土重来,为金融市场带来新一轮波动隐忧. (A02)