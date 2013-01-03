港报社评: 避崖方案留尾巴,争拗戏肉在后头--信报1月3日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国参众两院通过避免“财政悬崖”的“缩水版”方案,可是,按照协议,把自动削减开支的计划延后执行,意味白宫与国会共和党人针对削减赤字的争拗,很快进入博弈下半场.
奥巴马所取得的战果,对未来政府增加税收和落实减支削赤,其实更增添了难度.据美国国会预算局估计,参众两院通过的“避崖”方案,因法案延长了大部分美国人的低税率,使美国政府的中期债务状况更不容易稳定. 可以预料,即将展开的调高债务上限要求,同时需要解决2013年财政年度余下的预算问题,问题纠缠交错,而两党的争拗,因触及核心的政治理念,矛盾的确不容易化解. 解决联邦政府债务问题,只能通过增加税收、减少开支的方法实现.从削支角度看,美国经济复苏势头好转,但基础仍显得脆弱,失业率高企,因而很难实行大幅度财政紧缩政策.更重要一点是,紧缩财政政策会损害政治竞选的优势,影响到选民对政党的选择,争斗欲罢不能. 如今两党就避免财政堕崖取得这份协议,暂时化解了危机,对市场起到了短期性刺激作用,但削减赤字和制约政府支出行为的核心争拗,难免随着延后削支到期和债务上限谈判来临而激化,两党再起争拗,则美国债务违约的风险势必卷土重来,为金融市场带来新一轮波动隐忧. (A02)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。