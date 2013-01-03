《美国上市公司业绩公布日程表》--1月3日

路透1月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于1月3日(周四)公布业绩报告的公司.每 股盈余(EPS)单位为美元. 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估EPS 预估值数 上年同期EP 目 S BMO Q1 2013 Family Dollar 0.75 25 0.68 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 张若琪; 审校 杜明霞)