版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 09:18 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月3日

路透1月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于1月3日(周四)公布业绩报告的公司.每
股盈余(EPS)单位为美元.
    
 公布时间  业绩季度及公司名称         代码    预估EPS   预估值数   上年同期EP
                                                           目          S
 BMO       Q1 2013 Family Dollar                  0.75         25        0.68
    
    如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
    
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
      
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 张若琪; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐