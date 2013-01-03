港报社评: 热钱泛滥出路少,涌港股势未止--经济日报1月3日

其一,发达国钞票愈印愈滥.相比2009年的资金市,当时在美国推首轮量化宽松大印钞下,已令环球严重水浸.如今不但美国大力印钞,欧洲与日本亦齐印钞以救经济,且美欧日均表明不惜无限量印钞,今年环球资金泛滥程度,恐较2009年更甚. 其二,热钱投机选择少.2009年时热钱憧憬经济很快复苏,故大举炒卖商品,惟今年环球经济动力弱,尤其欧美经济在未来2-3年仍难见起色,商品炒作空间有限. 且发达国竞相印钞推低汇价,故今年美元、欧元以横行为主,唯一较明确的只有日圆弱势,以及新兴国货币升值压力大,故更吸引资金涌向亚洲.惟不少亚洲地区楼市已累积较大升幅,如香港楼价两年来累升55%,再升空间有限.且香港、新加坡等又打击热钱炒楼,令涌入亚洲的热钱更偏爱股市. 其三,中港股市值博率较高.港股恒指距历史高位尚有近35%空间,较区内股市落后;中国上海股市市盈率只约12倍,在经济可保持8%的较高增长下,A股估值仍偏低.资金水向低流炒落后,令香港恒指昨天升势明显,国企指数更飙逾4%. 受此3项因素推动,热钱追逼港股的后劲料仍强,这种资金市的特性就是只谋炒卖不讲基本因素,故港股很可能不断被热钱推高至不合理水平.因此港股4个月内虽升逾4,300点,但估值未算偏高,热钱仍有不少推升空间才高位套利. 不过,热钱进锐退速,往往在市场最乐观之时散货撤退,故投资者要搭资金市顺风车,需要保持警惕和清醒,要懂上车亦要把握落车时机,才能成真正赢家. (A09)