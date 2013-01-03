港报社评: 有偿、报大数、阻塞交通3种"无必要"破坏游行--明报1月3日

今年元旦游行,除了主办团体就参加人数必定“报大数”,激进团体在游行后刻意阻塞交通制造事端以外,有团体被揭发以报酬招揽市民游行挺特首梁振英、支持政府施政.这3种情的事态显示,香港以理性、文明见称的游行文化,正朝恶质化方向发展,不再纯洁和以公众利益为依归.期望真正爱护香港的人,回归正常,让游行成为公民社会最有力的表达诉求的平台. 网上媒体记者发现,有团体以每人250元报酬,招揽市民,加入“挺梁”游行队伍.这做法,不但不道德,更破坏了游行的正常性质,而有偿操作贬损了支持政府活动的可信度,不但组织有偿活动的人自食恶果,连政府的公信力也被拖累. 另一种情况就是“报大数”.主办团体民阵声称13万人游行“倒梁”,但是警方说队伍高峰时只有2.6万人.参加游行人数多寡显示的压力或护航力度,对当局肯定不同,但是不能因为这样,就胡乱夸大参加人数,误导公众视听,这样对主办团体的名声只会起到反效果. 至于组织游行的激进团体,鼓动甚至带领参加者阻塞交通,不但无必要也绝不应该.若游行最终都以阻塞交通结束,不但无助于实现诉求,实质上是从根本上破坏游行的的意义和功能. 近年最成功的一次群众运动,是反对国民教育科,历时超过2个月,相关集会、游行都在文明、理性情况下进行,从而衍生巨大凝聚力,使参与市民愈来愈多,最终迫使政府改变政策,国民教育科变相撤销.而乱局对推动香港进步,只会构成阻力,让香港的公民社会得以健康发展和成长. (A02)