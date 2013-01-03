港报社评: 临崖松口气,大户渔利机会续来--星岛日报1月3日

美国国会元旦开夜班“临崖勒马”,一如预期避过财政堕崖引发环球衰退危机,全球股市借势大炒.不过,举债上限和自动削支机制两大难题未解,继续成为民主共和两党的政治战场,以及全球股市波动的因素. 现时美国政府债务相等于国民生产总值,大家都同意政府要开源节流,但是如何节流则大有分歧,粗略来说民主党较着重削减国防开支,共和党则希望秉承“小政府”原则要削减福利. 共和党控制的国会众议院,在举债和削支问题上,只在时间上稍作妥协,原因是这问题尚未到“生死关头”,美国政府目前尚可以透过暂缓公务员退休供款投资等特别措施,稍为推迟增加发债的需要,推后赖债危机,但是官员指这种特殊安排只能够维持到下月底. 类似的财政危机,近年成为美国常见的政治戏码.共和党控制众议院,每每藉政府寻求提高债务上限之机,要求削减开支,两党角力炽烈,上次更出现赖债危机,令其中一家债务评级机构降低美国主权评级,金融市场大幅波动. 美国以至全球庆幸今次堕崖危机缓解,实际代价则是继续维持赤字去保住增长,令全球持有美元的国家帮手埋单,面对美国堕崖短痛与金融震荡的长痛,其他国家只能无奈接受,至于跟着而来的发债上限争拗,大抵又是重复相似游戏. 美国经济基本因素靠花钱维持,加上游资涌入,成为香港股市新一年的利好藉口.不过,欧债和美债问题“常态化”,不会一劳永逸解决,就算短暂化险为夷,过程难免波动,大户自然可以乘机上下其手. (A04)