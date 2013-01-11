版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 09:16 BJT

台湾汇市: 台币兑美元盘初升至逾16个月新高,观察央行干预力道

路透台北1月11日 - 台币兑美元 周五一开盘在外资强力抛售美元后升至逾16个月新高,高点暂报28.952.

交易员指出,一早韩元 升势不弱,且海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场美元/台币各天期折价再度加深,气氛均有利于台币走扬,今日可望挑战下探28.900-28.950区间.

不过央行盘初即强力买入美元,并未放手,将考验台币升值速度.

台币/美元盘中前次高位落于2011年9月1日报28.910.

本地时间9:13时,台币兑美元 升1.29角报28.959.(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐