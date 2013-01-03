更新版 1-中国数据：新订单推动12月非制造业PMI上升,内需拉动作用增强

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 非制造业商务指数升至56.1
* 新订单指数创全年新高
* 建筑业增速明显
* 内需拉动经济增长作用增强 (新增评论和更多数据细节)
路透北京1月3日 - 内需对中国经济的拉动作用逐渐增强.中国12月官方非制造业PMI连续第三月上升,新订单大幅增加,在"稳增长"等一系列政策推动下,中国经济筑底企稳,非制造业呈现较为明显的回暖态势.
中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周四公布,中国12月官方非制造业商务活动指数升至56.1,高于上月的55.6.由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化.
"12月份,非制造业商务活动指数延续回升态势,新订单指数创全年新高,非制造业经济增速继续加快."中国物流与采购联合会副会长蔡进对数据点评道.
新闻稿显示,各单项指数中,除在手订单下降,业务活动预期指数持平外,其余新订单、新出口订单、中间投入价格等指数均环比有所回升.新订单较上月升1.1个百分点,创下54.3的年内新高.
与稍早公布的制造业PMI不同,非制造业新出口订单指数升幅明显.12月新出口订单指数较上月升1.7个百分点至52.5.其中建筑业新出口订单指数达54.1.
就行业而言,蔡进指出,服务业商务活动指数高位运行,土木工程建筑业的新订单指数创年内新高,"显示出内需拉动经济增长的基础作用增强."房地产业商务活动指数50.2,新订单指数47.6,淡季特征有所体现,但指数水平好于去年同期.
其它分项指数中,受雨雪天气增多以及节日临近影响,12月中间投入价格指数环比升1.3个百分点至53.8;从业人员指数保持升势,微升至52.1;业务活动预期指数仍为64.6.
稍早公布的官方12月制造业PMI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位50.6;汇丰制造业PMI则升至51.5的19个月高位,显示中国经济稳步复苏.汇丰服务业PMI将于周五公布.
在一系列"稳增长"政策下,中国经济活动四季度逐步复苏,受政府支持的基建项目开始提速,上半年低迷的楼市也在年底回暖.国家发改委副主任张晓强稍早表示,预计明年国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.5%左右.这也是中国政府官员首次公开预测明年的经济增长和物价涨幅目标.
摩根大通 则在官方制造业数据后发布报告预计,中国经济将继续温和复苏,第四季的GDP增速有望从三季度的7.7%进一步升至8.2%.
中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.
非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2012/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 非制造业PMI 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3
注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯/屈桂娟)
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