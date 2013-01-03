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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 09:36 BJT

《汇市简讯》市场传言美元/日圆在87.50有障碍,抑制上档

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* 美元/日圆受到良好支持,因存在以日圆为融资币的利差交易需求

* 市场传言87.50日圆处存在期权障碍,美元/日圆因此在该水准前暂时止步.(完)
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