港报社评: 港股有上升空间,须防大起大落--文汇报1月3日

美国通过解决“财政悬崖”方案,刺激环球股市造好,港股亦急升超过600点,恒指重上23,000点水平,创19个月以来的高位.事实上,在热钱涌港的背景下,港股估值偏低,仍有上升空间.但亦要注意,欧美债务危机只是暂时平息,并未根本解决,而且量宽政策下热钱泛滥,更可能触发新一轮金融灾难,令香港金融市场大起大落,投资者必须审慎应对市场风险. 港股向好,但不能忽视面对的风险,市场气氛随时因外围经济告急而突然逆转.德国总理默克尔指出摆脱欧债危机还有漫漫长路,新一年德国经济环境会变得更艰难.欧债危机及美国“财政悬崖”其实未有实际解决,只是人为地推延而已.美国才拆除了“财政悬崖”的炸弹,但是今年3月前后,又将迎来调高债务上限和解决联邦政府2013财年下半年预算问题,2011年债务上限危机很可能又再重演,而且由于共和民主两党博弈更激烈,给全球经济、金融市场带来更大的冲击. 欧美当局着眼于眼前稳住经济的利益,采取持续量宽政策更是饮鸩止渴.因为迷信量宽,不断印钞,用新债代替旧债,只会令负债更高.量宽的后遗症越来越大,处理将会比之前更棘手.虽然量宽刚推出时能暂时稳定经济、平息风险,实际上是隐藏更大的杀机. 香港作为细小的外向型经济体,金融市场走势向来易受外围市场左右.欧美债务危机发展及金融状况仍见紧张,香港受到影响在所难免,未来港股很可能呈现大上大落格局.因此,投资者切勿因市场一时亢奋,而忽略风险管理. (A04)