港报财经评论: 去年沽凸补货未完--信报1月3日

去年沽凸补货未完 /习广思

美国悬崖勒马阻止堕崖.港股急涨看似疯狂,但不要忘记去年底几个交易日,A股急升但恒指不跟,是被悬崖问题拖累,眼下阴霾消散,急升现象是追补A股涨势.美国暂时避过堕崖,对看好的投资者而言,只是符合预期而已,投资者冷静下来,会发现财赤问题是采取拖字诀,没有根本解决,3月初又面对削赤讨论,股市亦将面对不明朗.然而,财政悬崖是政治问题,应从政治角度观察,共和党拖到最后一刻妥协,政治冒险作为筹码,政客的把戏愈来愈明显.美国情况愈来愈似欧洲,问题一拖再拖,最终是什么逼到政客面对现实?就是市场.其次,奥巴马虽让了一步,但总括还是在悬崖谈判胜了一仗,可以预期奥巴马将在其他烫手议题上企硬.恒指在23,000点关口争持多时,昨日借悬崖协议出现放烟花式急升,留意资金足迹,开市挟仓目标是中资保险股,午后狂追落后,由钢铁股、航运股、资源股接力,直到尾市挟仓落在汇控 身上,把恒指挟上23,300点水平,以接近全日高位收市,报23,311点,上升655点.

大市成交额824亿港元,在长假翌日,成交算是可以,沽空比率8%.资金追货形成爆炸性上升,投资者短线小心港股在资金效应下,大上亦大落.但是,中长线在逐级突破,大市转势逐步看好,国企指数下一站挑战2012年2月高位11,916点,恒指甚至有机会挑战2011年4月高位24,468点.港股放烟花般上升,看似禾雀乱飞,但事实不然.除了板块接力外,不难发现几点,包括中资指数股跑赢.大成交变动集中在落后股,例如中铝 、神华 、利丰 及港交所.续追高beta股票,中型股最受惠,体育零售股如安踏 、中金再生 、信义玻璃.值得留意的是,龙工 盈警消息被消化,股价上升8%.佳兆业 配股消息完全消化,公司有能力再发高息债券,股价升9%.

回望2012年,有基金经理一早声言,一旦欧债爆煲,买股票将是今世最平.”今世最平”是有点夸张,但最终欧债没有爆,而中资股亦跌到满街平货,去年中大量中资股市盈率跌至5-6倍,这个市盈率的内房股、工业股更比比皆是,如今这批股份市盈率回升到9-10倍,不过是估值修补而已.中资股市盈率急跌,理由是对公司盈利前景感悲观,对经济增长下滑的担忧,对政治不明朗的恐惧,后两个因素在第四季已消除,盈利因素将在3月份业绩期才有答案.然而,未到年底,中资股已率先再发盈警,市场反应不大,2012年下半年业绩好坏,公司管理层心里最清楚,基金经理肯定问过打探过才敢买,不会等到业绩后才买.(B03) ---------------------------------------------------------------------------- 英镑兑美元不宜太淡 /苏子

受到市场风险偏好情绪回升影响,昨天亚洲市英镑兑美元显着造好,并且突破去年9月的1.6309高位及前年8月底的1.6333高位,最高曾见1.6380水平,可惜此升势却未能延续至昨天欧洲市.昨晚美国入市前夕,英镑兑美元已自上述高位回落至1.6290水平,令日线图有可能呈现射击之星的不利形态.如昨晚英镑兑美元未见重拾升势,并继续保持昨天欧洲市的偏弱走势并低收,则汇价在昨天亚洲市的破位便可能是假突破的走势陷阱.反之,便要小心今天英镑兑美元会正式向上作出重大突破,稍后将挑战前年8月的1.6618高位阻力.

倾向相信稍后英镑兑美元继续破关而上的机会较高,原因是昨天汇市的交投仍受近日假期因素影响,故仍然属于较为淡静的格局,因此价位的波幅有可能因此被夸大,故即使技术上呈现假突破的不利讯号,其参考性亦有所下降.只要稍后的调整没有正式跌破20天SMA支持,暂不宜把英镑兑美元看得太淡,反而更可把调整市视作趁低吸纳的机会.欧罗兑美元上月19日曾一度触及1.3309高位,随后10个交易天,汇价主要在1.3155-1.33间横行上落,并成功令本已呈现超买的技术走势回复至正常水平,这有利汇价稍后摆脱上述的横行上落区后,向上突破上月19日的1.3309高位阻力,随后挑战去年的1.3486高位.

本周澳元兑日圆已向上突破90关键阻力位,以及2008年9月上旬的90.75高位阻力,最高曾见91.53水平,创4年多的新高,故形势可说是大好.如本周收市时澳元兑日圆可以继续保持在90关键阻力位以上,预料后市将继续以大涨小回的模式向上挑战更为关键的阻力位,目标将直指向100心理关口,以及2008年8月的100.91高位阻力.短线而言,只要澳元兑日圆的调整没有跌破上月26日的87.72低位,整体入市策略宜逢低买入.(B11)