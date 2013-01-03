香港金融: 前摩根士丹利高层杜军刑事程序告终,民事诉讼继续--证监会

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月3日 - 香港证监会称,前摩根士丹利银行高层杜军撤销向 终审法院上诉许可申请,使三年多以来证监会对杜军展开的刑事法律程序 随之而终结,但证监会将就其对杜军提出的民事申索聆讯余下应采取的步 骤,寻求法院指示. 杜军案是历来内幕交易案件中最高的刑罚.杜军于2007年2月15日至4 月30日期间,曾先后九次买入合共2,670万股中信资源 股份,涉资 达8,600万港元.他当时是摩根士丹利一个一工作小组的成员,负责向中信 资源就收购中国油田资产的建议交易提供意见. 区域法院于2009年裁定杜军多项内幕交易罪名成立,并监禁7年及罚款 2,330万港元,杜军不服上诉,去年上诉法庭维持杜军9项内幕交易罪名成立 的裁决,但更改监禁刑期为6年,罚款额则降至168.8万港元. 证监会称根据《证券及期货条例》第213条对杜展开的民事法律程序 仍然有效,而监于刑事法律程序现已终结,该项民事法律程序将可继续进行 ,不受延误.换言之,证监会正寻求法庭颁令"还原"杜军的违规交易,并向受 影响人士退还款项.(完) 参看相关细节,可点选证监会网址:(here) onWeb/gateway/TC/news-and-announcements/news/doc?refNo=13PR1) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。