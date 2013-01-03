香港金融: 前摩根士丹利高层杜军刑事程序告终,民事诉讼继续--证监会

路透香港1月3日 - 香港证监会称,前摩根士丹利银行高层杜军撤销向 终审法院上诉许可申请,使三年多以来证监会对杜军展开的刑事法律程序 随之而终结,但证监会将就其对杜军提出的民事申索聆讯余下应采取的步 骤,寻求法院指示. 杜军案是历来内幕交易案件中最高的刑罚.杜军于2007年2月15日至4 月30日期间,曾先后九次买入合共2,670万股中信资源 股份,涉资 达8,600万港元.他当时是摩根士丹利一个一工作小组的成员,负责向中信 资源就收购中国油田资产的建议交易提供意见. 区域法院于2009年裁定杜军多项内幕交易罪名成立,并监禁7年及罚款 2,330万港元,杜军不服上诉,去年上诉法庭维持杜军9项内幕交易罪名成立 的裁决,但更改监禁刑期为6年,罚款额则降至168.8万港元. 证监会称根据《证券及期货条例》第213条对杜展开的民事法律程序 仍然有效,而监于刑事法律程序现已终结,该项民事法律程序将可继续进行 ,不受延误.换言之,证监会正寻求法庭颁令"还原"杜军的违规交易,并向受 影响人士退还款项.(完) 参看相关细节,可点选证监会网址:(here) onWeb/gateway/TC/news-and-announcements/news/doc?refNo=13PR1) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)