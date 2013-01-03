港报财经评论: 中资股领先,赢在起跑线--经济日报1月3日

中资股领先,赢在起跑线 /林瑞芬

美国财政问题终”临崖勒马”,圆满收场.港股昨升市可谓百花齐放,成交额高达824亿元.恒指升2.89%.中国内地股市虽休市,国指升势更劲,升4%,启示新一年伊始,投资者更看好中资股今年表现.恒指、国指及红筹指数成分股全线皆升,中资股大类的金融股、地产股升势急劲,从看好五大蓝筹中的港交所,单日升7.6%至141.9元已有启示,股场当旺.配合恒指走势图显示,昨之急升无疑具突破意味,摆脱近22,500所筑闷局,进入反覆挑战上升通道顶24,000,再挑战去年两大高峰位,分别约24,500及25,000.但美国必避堕崖,即市而言,兑现好消息如施急升法,也当留意随时在超买情况下作修正.期指临尾市转低水85点,或有暗示.恒指技术支持位推升至22,500,昨收23,311,料纵有所调整,也有限.

说回中资股2013年首日表现强势,捕捉今年投资机会,实当首选.中国内地证券股假前因政策扶持暴升一轮,昨有传中证监准许保险公司开展基金业务,新华保险 、国寿 及平保 等涨5.2%-12.6%不等.尚不探究消息孰真孰虚,但微观去年12月始,中国内地证券股起势发力,到现在内险股,以两者对A股的敏感度来判断,市场醒目资金认同A股已摆脱再试底部危机,反覆进行反弹浪.从多只于香港上市的A股ETF交投及股价表现,明显有外资偷步.政治局面稳定下来,经济回稳缓慢复苏,盼A股于蛇年起舞.配合上证月线对数图分析,在去年虽反覆试穿自1996年延伸的上升轨,但终能止跌回升,更长期自1994年延伸的上升轨力保不失,上月以大阳烛收市展反弹浪,以一个较中期六个月至一年目光看,上月之反弹恐怕只是个开始,年内还有望反覆而上,先回试2,500.跟大势而言,一众A股指数ETF可取,年内博20%-30%利润为目标.

有内需概念的国产中资股份,当是优先选择.其中,国产汽车股吉利 值博率甚高:吉利汽车之自主研发能力足,获政府支持有补贴,去年12月,宣布吉利帝豪全新款EC8上市,这是吉利多年研发积累,定价为人民币10万至20万元,该车型配备吉利自主研发的GeTec引擎,将大大降低油耗量,切合中国内地推动节能减排国策.四来,吉利近年主攻低端海外汽车市场,更切合新兴国发展.位于乌拉圭和白俄罗斯的工厂将相继落成,今年汽车出口料可增长50%.据彭博综合预测,该股截至2012年及2013年之每股盈利料分别涨12%及21%,海通及中银国际上望5元.配合去年尾高盛以近3.3元减持,见股价至今力保不失,中线目标价5元,短线以破三角形目标至4.2元参考,昨收3.83元.(B05)

------------------------------------------------------------------------------ 四大不明因素,内银审慎乐观 /余少文

2013年首个交易日,国企指数急升,瑞信急不及待上调国指今年目标价至14,000点.只是指数比重最大内银股,今年面对多个不明朗因素,审慎乐观,但内银股今年预测市帐率只有1.2倍,股价调整更为吸引.A股继续休市,美国解决财政悬崖,中资股昨日显着造好,尤其金融股最强,带动国企指数全日升461点或4%,收11,897点,成交额增加至222亿港元,86%主板H股随大市上升,但40只成分股全数走高,加上期指突然由高水转低水,昨日低水56点,以及国指升至去年阻力位12,000点,不排除日内有调整.而红筹指数升142点或3%,收4,674点,成交额64亿港元,25只成分股全数录得升幅.

去年底已指出保险股今年可以复苏,只是估不到过去两个交易日已出现强势,即使日内出现调整也会是大涨小回格局,可以继续留意.至于内银股近日表现虽不及保险股,但内银股是国指比重最大的行业,若然内银股缺乏表现,则国指要突破12,000点,然后挑战13,000点的难度会更大,只是内银股今年面对的挑战并没有减少,走势料不及保险股.中国内地今年开始实施6年期的银行资本管理办法,用六年时间过渡银行资本要求达到巴塞尔Ⅲ的规定,过去已指出新办法可以缓解银行今明两年的融资压力,利好内银股,已见内银股去年第四季显着走高.而今年看好内银股的另一个原因,是中国内地经济增长放缓走势应该告一段落,应该可以改善银行不良贷款和不良贷款率回升问题,自然有助提升内银股盈利.

最后是内银股维持4厘以上息率,在众多中资股走高下,4厘息以上算是吸引,九行12年平均预测市帐率只有1.2倍,认为吸引,除非中国内地经济出现问题,否则内银股吸引力确实可以延续到今年.不过,内银股今年将会面对的压力也不少,可能成为股价调整藉口,这些不明朗因素包括:一、影子银行.二、利率市场化.三、中国要求降低社会融资成本.四、外汇占款下降.影子银行是近期最热门话题,因为有指中国内地影子银行规模约28.5万亿元人民币,占去年GDP的55%左右,当中不少涉及不受监管的民间金融贷款,最近已有产品出现问题,不少人都担心影子银行一旦出事,会波及金融市场.而利率市场化去年中已开始,预期今年会持续下去,再加上中国经济工作会议明确要求降低社会融资成本,银行如配合则要降低贷款息率,即今年有减息机会,这两因素都会影响内银股的净息差,净息差如下跌,会影响内银股的净利息收入.(B06)