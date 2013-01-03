路透基点: 联邦制药下周三在台北举行路演--RLPC

联邦制药曾在2011年11月发售一支7.90亿人民币(1.27亿美元)的五年期可转债.所筹资金用于再融资和运营资本.汇丰是这笔合成型人民币债券的牵头经办行.该笔债券以人民币计价,但以美元结算.债券发行前,联邦制药曾寻求在市场发起10亿人民币三年期海外定期贷款.