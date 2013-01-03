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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 10:45 BJT

路透基点: 联邦制药下周三在台北举行路演--RLPC

路透香港1月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,香港上市企业联邦制药国际控股有限公司将于下周三在台北举行一场非交易性路演.

台北富邦银行负责协调工作.

联邦制药曾在2011年11月发售一支7.90亿人民币(1.27亿美元)的五年期可转债.所筹资金用于再融资和运营资本.汇丰是这笔合成型人民币债券的牵头经办行.该笔债券以人民币计价,但以美元结算.债券发行前,联邦制药曾寻求在市场发起10亿人民币三年期海外定期贷款.

联邦制药是一家医药企业,生产基地位于中国大陆.公司市值为约60.3亿港币(7.78亿美元).(完)

(编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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