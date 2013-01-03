路透基点: 联邦制药下周三在台北举行路演--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,香港上市企业联邦制药国际控股有限公司将于下周三在台北举行一场非交易性路演.
台北富邦银行负责协调工作.
联邦制药曾在2011年11月发售一支7.90亿人民币(1.27亿美元)的五年期可转债.所筹资金用于再融资和运营资本.汇丰是这笔合成型人民币债券的牵头经办行.该笔债券以人民币计价,但以美元结算.债券发行前,联邦制药曾寻求在市场发起10亿人民币三年期海外定期贷款.
联邦制药是一家医药企业,生产基地位于中国大陆.公司市值为约60.3亿港币(7.78亿美元).(完)
(编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。