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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 10:32 BJT

《汇市简讯》美元指数走势呈多头铁鎚型态,上看80.38

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* 昨日美元指数跌至79.35的走势是暂时的

* 日圆等货币反弹,使美元指数跌回80.00下方

* 反弹后,日线蜡烛图形成多头铁鎚型态

* 若收盘位在80.00上方,将确认上述讯号

* 由12月中旬的波林格区间下缘反弹,将上看80.38

* 浏览技术图表,请点选(link.reuters.com/fug94t)(完)
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