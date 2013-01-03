韩国经济: 第四季FDI计划规模同比下滑,但2012全年金额创纪录

路透首尔1月3日 - 周四发布的数据显示,韩国10-12月接到的当季外商直接投资(FDI)计划规模较上年同期下滑,为五个季度以来的首次;不过去年全年的FDI计划金额则创下纪录高位.

韩国知识经济部的数据称,2012年第四季的已承诺FDI金额为50.58亿美元,较上年同期的60.89亿美元下降16.9%.

这是已承诺FDI规模自2011年第三季以来首次同比下滑.知识经济部将此归因为遭受危机打击的欧元区投资力度薄弱.

数据显示,尽管第四季数据疲弱,韩国2012年全年的FDI计划规模从2011年的136.7亿美元增至162.6亿美元的纪录高位,来自香港、新加坡和日本的投资额居前.