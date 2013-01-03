韩国经济: 第四季FDI计划规模同比下滑,但2012全年金额创纪录

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔1月3日 - 周四发布的数据显示,韩国10-12月接到的当季外商直接投资(FDI)计划规模较上年同期下滑,为五个季度以来的首次;不过去年全年的FDI计划金额则创下纪录高位.
韩国知识经济部的数据称,2012年第四季的已承诺FDI金额为50.58亿美元,较上年同期的60.89亿美元下降16.9%.
这是已承诺FDI规模自2011年第三季以来首次同比下滑.知识经济部将此归因为遭受危机打击的欧元区投资力度薄弱.
数据显示,尽管第四季数据疲弱,韩国2012年全年的FDI计划规模从2011年的136.7亿美元增至162.6亿美元的纪录高位,来自香港、新加坡和日本的投资额居前.
知识经济部预测,今年已承诺FDI规模将略微降至150亿美元左右,表示在全球不确定性升高之际,来自日本和欧盟的投资或将减少.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。