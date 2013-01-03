《港报快速浏览》--1月3日报摘,社评及财经评论****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. ---------------------------------- 报纸摘要 --------------------------------------- 《香港报摘》--信报1月3日 《香港报摘》--经济日报1月3日 《香港报摘》--其他报纸重要消息1月3日 ------------------------------------ 社评 ----------------------------------------- 港报社评: 避崖方案留尾巴,争拗戏肉在后头--信报1月3日 港报社评: 热钱泛滥出路少,涌港股势未止--经济日报1月3日 港报社评: 有偿、报大数、阻塞交通3种"无必要"破坏游行--明报1月 3日 港报社评: 临崖松口气,大户渔利机会续来--星岛日报1月3日 港报社评: 港股有上升空间,须防大起大落--文汇报1月3日 ----------------------------------- 财经评论 -------------------------------------- 港报财经评论: 中资股领先,赢在起跑线--经济日报1月3日 港报财经评论: 去年沽凸补货未完--信报1月3日 ------------------------------------ 其他 ---------------------------------------- 中国报摘 台湾报摘 如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路 透各地服务热线(Help Desk): 亚洲客户服务中心: 0800222090 北京客户服务中心: 108006110050