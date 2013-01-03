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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 10:31 BJT

****《港报快速浏览》--1月3日报摘,社评及财经评论****

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 ---------------------------------- 报纸摘要 ---------------------------------------
 《香港报摘》--信报1月3日                                                     
 《香港报摘》--经济日报1月3日                                                 
 《香港报摘》--其他报纸重要消息1月3日                                         
 
 ------------------------------------ 社评 -----------------------------------------
 港报社评: 避崖方案留尾巴,争拗戏肉在后头--信报1月3日                          
 港报社评: 热钱泛滥出路少,涌港股势未止--经济日报1月3日                        
 港报社评: 有偿、报大数、阻塞交通3种"无必要"破坏游行--明报1月                 
 3日                                                           
 港报社评: 临崖松口气,大户渔利机会续来--星岛日报1月3日                        
 港报社评: 港股有上升空间,须防大起大落--文汇报1月3日                          
 
 ----------------------------------- 财经评论 --------------------------------------
 港报财经评论: 中资股领先,赢在起跑线--经济日报1月3日                          
 港报财经评论: 去年沽凸补货未完--信报1月3日                                   
 
 ------------------------------------ 其他 ----------------------------------------
 中国报摘                                                                    
 台湾报摘                                                                    
    
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