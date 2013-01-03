英国数据: 12月房价指数较前月跌0.1%,预估为持平

"鉴于英国经济2012年大部分时间陷于衰退,房价下跌1%被视为相对有韧性的表现,"Nationwide首席分析师Robert Gardner表示.

"不过,尽管就业强劲增长,但房价仍下跌,这表明市况依然脆弱,"他表示.

Gardner表示,2013年房价或将继续持稳或温和下跌,因低利率和英国央行贷款融资计划(FLS)的影响将被疲弱的经济所抵消.

Nationwide表示,12月英国房屋均价为162,626英镑(264,200美元),较2007年10月所及高位186,044英镑低近13%.(完)