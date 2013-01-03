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市场报道 | 2013年 1月 3日 星期四 11:07 BJT

《汇市简讯》英镑/美元形成流星型态,暗示已经触顶

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* 英镑/美元短暂升至1.6380,在蜡烛图(K线图)上形成流星(shooting star)型态

* 这暗示已经触顶,收盘价低于1.6220证实这点

* 动能指标显示出好坏不一的讯号

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/pug94t)(完)
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