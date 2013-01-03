《路透基点特写》在美上市中资企业的私有化料为亚洲杠杆贷款市场带来契机

路透香港1月2日 - 杠杆融资银行业人士预计,2013年上半年中国将存在一些具有吸引力契机,亚洲杠杆贷款市场将因此受到提振.

传统上讲,对于杠杆融资银行人士而言,澳洲一直是日本以外亚洲唯一有利可图的市场.根据汤森路透基点数据,2012年澳洲及新西兰周边亚太市场(Australasia)杠杆贷款数量达33亿美元,较2011年的26亿美元成长27%.

不过,随着一系列在美上市中资企业展开私有化进程,预计将带来融资机会.分众传媒为支持私有化交易而发起的16.5亿美元三部分杠杆收购,就是已经在进行之中、并延续至2013年的巨额交易.

尽管有一名投资财团成员在最后时刻退出,但该交易仍有可能在1月进入组建银团阶段,将测试市场对于在美上市中资企业私有化的看法.

分众传媒私有化若顺利进行,料会给中国杠杆融资市场注入能量.银行市场仍对于中国离岸控股企业的结构存有戒心,对于部分公司的企业治理标准也无法完全放心.实际上,私有化成为趋势的一部分原因,是美国监管者对于中国赴该国上市企业披露的要求愈发严格.

然而,"亚洲银行变得乐于承作杠杆贷款,甚至供应中资企业."花旗集团资本市场部董事总经理吴建华表示.

不过也有一部分人预计,杠杆融资交易将会是零散且多变的.

"冒险意愿和杠杆融资若要好转,金融市场的整体人气需要改善.有三个主要因素对金融市场人气构成影响:希腊债务危机变得更加明晰,美国财政悬崖问题得到解决,以及市场获得中国新领导层将如何引领经济发展的更多线索."一名香港资深杠杆金融人士在2012年末时表示.

如果2013年中国真的实现几笔杠杆金融交易,也算是市场长期以来对中国的期望得到兑现.

杠杆融资业界人士亦预期,将会有金融投资者退出2006-07年间完成的杠杆融资收购的相关业务机会.由于股权资本市场有些低迷,部分投资者可能选择向其他私募公司转手的方式退出,这将创造债务融资机会.继表现平平的2012年之后,这应当给予市场人士一些盼望.

2012年在银行流动性疑虑之中拉开序幕,杠杆融资及整体放贷活动皆因此蒙阴.2012年有两笔交易让人留下深刻印象.一笔是Pacific Equity Partners公司获得的8.76亿澳元(9.18亿美元)五年期杠杆收购融资,支持其收购澳洲服务提供商Spotless Group;另一笔是私募股权公司CVC Asia Pacific收购香港上市公司城市电讯获得的25亿港元(3.23亿美元)贷款.

Spotless那笔交易受到金融机构的欢迎,继13家银行承贷和参与承销之后,又有九家银行加入.该交易的杠杆倍数为3.5倍.而城市电讯的收购融资也迅速完成,有13家银行参与放贷.该交易的杠杆倍数约为3.85倍,也是七年来香港的首笔杠杆收购交易.

市场对于收购Spotless和城市电讯杠杆融资的反应,反映出亚洲缺乏杠杆融资业务.欧债危机产生的一个后果是,在亚洲这个纯粹着重于金融投资人带动的交易市场中,银行业已然缩减亚洲杠杆融资业务.(完)