《路透基点特写》年末亚太地区贷款二级市场录得强劲增速,买兴浓厚

**不良贷款交易在澳洲活跃**

Kwan称,市场可能迎来更多的不良资产.

在澳洲,银行出售良好贷款以退出市场的势头在2012年有所减弱,但不良贷款的交易持续引人关注.BOS International Australia成功出售了两笔不良贷款组合,作为退出非核心业务之际整顿资产负债表的动作之一.11月,莱斯银行集团以不到面值50%的价格,向美国私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts和澳洲基金公司Allegro Funds出售了一项4亿澳元的商贷组合.莱斯银行此前已将一项19亿澳元的不良房地产贷款组合,以6.4亿澳元的价格出售给黑石集团和摩根士丹利.

伴随着银行业者的退出,电视网络公司Nine Entertainment继续在不良资产交易中占据主导地位.去年10月达到高峰,当时距离2013年2月该公司23亿澳元杠杆贷款到期仅有几个月的时间.由美国对冲基金Oaktree Capital和Apollo Global Management牵头的贷款机构拥有了该公司逾90%的资产,由高盛夹层融资伙伴(Goldman Sachs Mezzanine Partners)牵头的夹层债务投资者则拥有4.5%的资产.这一重组抹去了CVC Capital Partners对Nine 18亿澳元的股权投资,为亚洲单笔私募股权交易迄今为止录得的规模最大的损失,而且亦是全球范围内损失规模最大的交易中的一笔.

此外,贷款机构亦在着手退出处于困境的收费公路运营商RiverCity Motorway,例如,中国工商银行以约39%面值的价格出售对该运营商5,800万澳元的贷款.二级交易商对该笔债务的报价区间为32-36%.(完)