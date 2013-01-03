《路透基点特写》年末亚太地区贷款二级市场录得强劲增速,买兴浓厚

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**不良贷款交易在澳洲活跃**
Kwan称,市场可能迎来更多的不良资产.
在澳洲,银行出售良好贷款以退出市场的势头在2012年有所减弱,但不良贷款的交易持续引人关注.BOS International Australia成功出售了两笔不良贷款组合,作为退出非核心业务之际整顿资产负债表的动作之一.11月,莱斯银行集团以不到面值50%的价格,向美国私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts和澳洲基金公司Allegro Funds出售了一项4亿澳元的商贷组合.莱斯银行此前已将一项19亿澳元的不良房地产贷款组合,以6.4亿澳元的价格出售给黑石集团和摩根士丹利.
伴随着银行业者的退出,电视网络公司Nine Entertainment继续在不良资产交易中占据主导地位.去年10月达到高峰,当时距离2013年2月该公司23亿澳元杠杆贷款到期仅有几个月的时间.由美国对冲基金Oaktree Capital和Apollo Global Management牵头的贷款机构拥有了该公司逾90%的资产,由高盛夹层融资伙伴(Goldman Sachs Mezzanine Partners)牵头的夹层债务投资者则拥有4.5%的资产.这一重组抹去了CVC Capital Partners对Nine 18亿澳元的股权投资,为亚洲单笔私募股权交易迄今为止录得的规模最大的损失,而且亦是全球范围内损失规模最大的交易中的一笔.
此外,贷款机构亦在着手退出处于困境的收费公路运营商RiverCity Motorway,例如,中国工商银行以约39%面值的价格出售对该运营商5,800万澳元的贷款.二级交易商对该笔债务的报价区间为32-36%.(完)
(编译 石冠兰/龚芳/蔡美珍/兰秀娟; 审校 高琦/隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。