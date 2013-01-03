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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 11:14 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在日低,欧元兑美元有下跌动能

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* 澳元兑美元再次触及日低,欧元兑美元跌破1.3150的停止位

* 澳元兑美元跌势温和,欧元兑澳元停止位也面临考验

* 欧元兑美元下跌有动能,应会最终打压澳元

(编译 田建华; 审校 张涛)
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