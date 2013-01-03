香港数据: 11月零售销售货值按年升9.5%,受惠旅客量急升

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月3日 - 香港政府周四公布,11月零售业总销售值按年上升9.5%,销货数量则升8.1%,两者增速俱较10月加快,受惠于劳工市场大致稳定及月内访港旅客人数急升.
政府发言人指出,访港旅游业畅旺,加上就业和收入情况仍大致稳定,可望在短期内继续为零售业务带来支持.然而,外围环境处于不稳定状况,可能会在未来影响本地经济及消费意欲.
下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):
销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动 2012年11月 +9.5* +8.1*
10月 +3.9^ +3.6
9月 +9.4 +8.5
8月 +4.6 +3.2
7月 +3.9 +1.4
6月 +11.0 +8.5
5月 +8.7 +5.7
4月 +11.4 +7.6
3月 +17.1 +13.2
2月 +15.6 +10.1
1月 +14.9 +9.1 2011年12月 +23.5 +17.1
11月 +23.4 +16.9
注: * 初步数据
^ 经修订 (完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。