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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 16:42 BJT

香港数据: 11月零售销售货值按年升9.5%,受惠旅客量急升

路透香港1月3日 - 香港政府周四公布,11月零售业总销售值按年上升9.5%,销货数量则升8.1%,两者增速俱较10月加快,受惠于劳工市场大致稳定及月内访港旅客人数急升.

政府发言人指出,访港旅游业畅旺,加上就业和收入情况仍大致稳定,可望在短期内继续为零售业务带来支持.然而,外围环境处于不稳定状况,可能会在未来影响本地经济及消费意欲.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动 2012年11月 +9.5* +8.1*

10月 +3.9^ +3.6

9月 +9.4 +8.5

8月 +4.6 +3.2

7月 +3.9 +1.4

6月 +11.0 +8.5

5月 +8.7 +5.7

4月 +11.4 +7.6

3月 +17.1 +13.2

2月 +15.6 +10.1

1月 +14.9 +9.1 2011年12月 +23.5 +17.1

11月 +23.4 +16.9

注: * 初步数据

^ 经修订 (完)

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