《蛇年展望》台湾金融业开放看似迈出大步,实利却待发酵

* 蛇年开放议题多,人民币业务最热

* 今年或成银行参股元年

* 证券及寿险展望不佳

记者 林妙容

路透台北1月9日 - 台湾金融业在两岸金融开放的大前提下,于小龙年(蛇年)看似将有机会开大门、走大路,但务实的业内人士却认为,包括人民币业务开放在内的政策虽有高度话题性,但实利则需时间发酵,今年难以高度期待.

银行业继去年创纪录获利之后,尚在初期的人民币业务难支持其今年获利大幅成长. 两岸两银行互相参股及证券业登陆进展料仍细水慢流,获利表现须各凭本事.而寿险业经历去年新契约保单高潮后,业者推估今年难以有亮丽表现.

"现在市场对中国题材已经看得很淡,还是会务实的回到EPS(每股盈余)."日盛投顾金融分析师张圣鸿说.

两岸央行在去年8月底签定货币清算备忘录后,已于去年底各自指定中国银行台北分行及台湾银行上海分行为人民币及新台币的清算行.央行总裁彭淮南此前在立法即表示,人民币业务于农历年前有很大机会正式上路.

当前台湾金融业正为人民币业务的开放积极准备.市场人士指出,银行中原本承作外币业务的交易员埋头研究人民币相关交易;证券业开始接触有意愿在台湾发行人民币债券的公司;投信业者为纳入人民币计价的基金产品先行研究开发;寿险业开始计算人民币计价保单的投报率.

虽然人民币业务看来热度不减、蓄势待发,但分析师对其为金融业今年的获利挹注均保守看待,主因市场发展仍须时间酝酿,且转化成金融业获利的实效初期只怕难以过份着墨.

"人民币基本上是个假议题,台商赚来的人民币多数将再度投资于大陆,人民币的资金池能有多大是个疑问."里昂证券金融业分析师许世德说.

另一大型投顾分析师预估,除人民币业务规模初期不大外,该投顾内部估算其存放利差仅2%,加上初期资金去化管道不多,过半数或以低于1%的利率转存清算行,整体平均利差甚至可能降至1%,对银行业的获利水准难以显着提升.

这也意味着,人民币业务在今年虽然将为银行业加分,但要再推升获利大幅成长的机会微乎其微,分析师对该行业能否超越去年创纪录的获利表现甚至看法分歧.

部分行业分析师预估银行业今年仍有小幅成长空间,但里昂的许世德认为,去年大陆企业因中国紧缩而转向台湾寻求借贷,为台资银行创造获利空间,然"最好的一年已经过去",随着中国转趋宽松,这类机会将受限.

台湾金管会于去年12月底公布统计,去年前11月银行业税前盈余2,294亿台币,比去年同期成长19.9%.其中OBU(国际金融业务分行)前11月年增率大幅成长71%,带动银行整体获利创历史新高.

**银行参股及证券业登陆**

除了本业存放利差的冲刺外,今年或将成为两岸银行业相互参股的元年.但外界看待收购股权的价格是否公允,也会成为个股是否有效推升获利的指标,难以一概而论.

富邦金控 于去年底宣布参股华一银行,成为台湾银行业参股大陆注册银行的首例.但华一银行毕竟是台湾宝成 大股东的投资,与台湾有深厚关系,与纯陆银的参股仍有其不同.

台湾国泰金 、第一金 、华南金 、兆丰金 等多家金控,屡屡释出将以旗下银行参股大陆二线、三线城市银行或农村银行的消息.甚至主管银行业的金管会也在今年度的预算书中,首度将两岸银行相互参股列入预算案目标,代表今年有望成为两岸银行相互参股元年.

除了台湾银行参股陆银外,在两岸经济协议(ECFA)下的服务业谈判,也将涉及台湾相对的开放,对陆银参股台湾银行的上限今年也有机会调整.

金管会在2012年1月开放大陆银行来台参股金控、银行,但规定单一陆银参股上限是5%,陆银及QDII(大陆合格境内机构投资者)持股上限则是10%,金融业者认为这项参股比率太低,影响陆银来台参股意愿.

"如果台湾的银行被参股成功,还是会有China premium(中国题材的加分)...评价有调升的空间."上述大型投顾分析师说.

参股题材配合台湾银行业在大陆分行陆续营业,放贷对象增多,银行业今年的大陆布局将趋于完善.

惟相较银行业的进展,台湾证券业在大陆以办事处型态苦守寒窑的命运,至今未能盼到春天.

证券业登陆的难题同样纳入ECFA后续服务业协议协商中.但两岸对开放程度的歧见,使得预计在去年底就应完成的谈判,进度拖延,或延至农历年前才能进一步底定.

"大陆想要为时间服务,谈到哪签到哪...但(台湾)要不到我们要的,没办法交待...还有一些歧见."一名熟知谈判进程的台湾官员说.

此前台湾证券业希望能在大陆取得全资全照(独资且经营全部业务),及证券商合资及参股比例达50%以上等.但中国证监会目前允许外资参股证券不得超过49%.

不过台湾金管会主委陈裕璋去年12月底表示,证券业中涉及T股(陆资企业至台湾上市)、台商回台上市部份牵涉到两岸证券监理,望今年第一季启动两岸证券监理平台.

尽管证券业今年可望开启新业务,包括离境证券业务(OSU)也将展开,但日盛的张圣鸿认为,证券业的获利能力薄弱,即使新的一年可能展开新业务,证券业从谷底反弹的力道恐怕仍十分微弱.

"证券业在中国的开放一向缓慢,外资也同样难以争取,我不认为台资证券业有更多优势."他说.

**寿险业表现难超越去年**

寿险业去年因特定保单将停售的抢买效应,涌入大量新契约保单,大型寿险业者推估去年新契约保费可能近1兆1,800亿台币,创下历年新高.

但随着今年保单责任准备金预定利率大幅调降,美元保单涨价及部分保单报酬率调降等因素,业者推估今年寿险业将难以有亮丽表现.

本地中国时报周三报导,寿险业今年面临业绩悬崖,各寿险公司全年业绩目标相对保守.报导引述业内人士称,国泰人寿新契约保费目标大约在1,500亿台币;南山人寿及富邦人寿则在1,200至1,500亿台币,都仅约2012年新契约保费的50-70%.

"今年寿险业缺乏杀手级产品,"日盛的张圣鸿说.

除新保单增加不易,去年底以来金管会对保险业投资去路的限制,同样令寿险业今年展望冷清.

金管会去年底限制保险业者投资于不动产,祭出八大控管措施,包括保险业于投资不动产时投报率不得低于2.875%,投资商用不动产五年内不得移转所有权等.

金管会保险局副局长陈开元公开表示,基于希望不动产价格可以回归正常化,期盼保险业者能够暂时退出市场一段时间,趁这段时间可以让不动产投资价位稍微冷静一下.

寿险资金去化管道难寻,导致存款金额增加.据保险事业发展中心统计,截至去年10月底,寿险资金放在银行存款的金额成长至8,126亿台币,占全体资金运用比重达6.38%,较前年底增加0.23个百分点.若加上去年11-12月金管会的限制投入不动产措施,去年全年寿险闲钱只能存在银行的比例可能更高.

花旗环球证券台湾区研究主管谷月涵在其专栏中说,"台湾寿险业可能暴露的财务风险,比我们想像的还要高.台湾寿险业要么资本不够充裕,不然就是获利能力不足;未来要有能力偿付保险给付,就至少要强化其中一项."