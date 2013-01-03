香港已公布经济指标--2013/1/3

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年 上年同月(季) % 按年% 2012年11月 零售值 +9.5* +3.9^ +23.5 2012年11月 零售量 +8.1* +3.6 +16.9 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 2012年11月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +3.8 +5.7 2012年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +4.3 +5.3 --------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年9-11 12年8-10月 11年9-11月 3.4% 3.4% 3.4% --------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年11月 贸易赤字/盈余 -44.07 -42.7 -44.11 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。