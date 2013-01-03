台湾债市: RP利率持稳,投信及寿险端资金偏向宽松

路透台北1月3日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周四表现持平.交易员认为,今天投信、法人及寿险资金偏向宽松,且明天起将展开新的提存期,银行间资金操作转趋积极,料RP利率可望持稳区间低位.

证券商交易员表示,今天为旬底最后一天,银行间资金操作仍趋于保守,但明天迈入新提存期后,银行间在旬初的操作向来较为积极,预计元月中旬以前RP市场利率可望持稳区间低位,且不排除RP利率有微幅下调空间,但元月下旬起因农历年的资金需求效应将逐渐发酵,届时RP利率将回归目前的水准.

"已有银行提早框明天旬初第一天的券!"一券商资金调度人士说.

一大型票商交易员也称,今天已将短天期公司债RP利率降至0.79%,公债RP利率也将下调至0.69%,客户端都能够接受,且都提早来要券,近期RP利率将先持平既有区间,视后续资金状况再行调整成交利率.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.72%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.82%,上日亦同.