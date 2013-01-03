台湾债市: RP利率持稳,投信及寿险端资金偏向宽松

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北1月3日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周四表现持平.交易员认为,今天投信、法人及寿险资金偏向宽松,且明天起将展开新的提存期,银行间资金操作转趋积极,料RP利率可望持稳区间低位.
证券商交易员表示,今天为旬底最后一天,银行间资金操作仍趋于保守,但明天迈入新提存期后,银行间在旬初的操作向来较为积极,预计元月中旬以前RP市场利率可望持稳区间低位,且不排除RP利率有微幅下调空间,但元月下旬起因农历年的资金需求效应将逐渐发酵,届时RP利率将回归目前的水准.
"已有银行提早框明天旬初第一天的券!"一券商资金调度人士说.
一大型票商交易员也称,今天已将短天期公司债RP利率降至0.79%,公债RP利率也将下调至0.69%,客户端都能够接受,且都提早来要券,近期RP利率将先持平既有区间,视后续资金状况再行调整成交利率.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.72%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.82%,上日亦同.
交易商表示,本周紧缩因素有周五236亿台币台积电 公司债交割.(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。