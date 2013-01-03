路透基点: 中宇筹办0.8-1亿美元三年期贷款,测试市场意愿

消息人士称,是次贷款规模料在0.8-1亿美元,年期为三年.据称定价将在350个基点上下.

根据中宇网站,其在中国以自有品牌销售产品,并且是欧美及一些新兴发展国家的国际卫浴公司、大批发商及贸易公司的供货商.中宇在中国福建省拥有两家生产工厂.中宇市值为约2.225亿欧元(2.92亿美元).(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)