路透基点: 中宇筹办0.8-1亿美元三年期贷款,测试市场意愿

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,在法兰克福上市的卫浴用品制造企业中宇正在测试市场对于一笔按美元计价贷款的意愿.
消息人士表示,野村将负责协调工作.
消息人士称,是次贷款规模料在0.8-1亿美元,年期为三年.据称定价将在350个基点上下.
根据消息人士,中宇稍晚将举行一场现场考察活动.
根据中宇网站,其在中国以自有品牌销售产品,并且是欧美及一些新兴发展国家的国际卫浴公司、大批发商及贸易公司的供货商.中宇在中国福建省拥有两家生产工厂.中宇市值为约2.225亿欧元(2.92亿美元).(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22