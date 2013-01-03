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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 13:32 BJT

路透基点: 中宇筹办0.8-1亿美元三年期贷款,测试市场意愿

路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,在法兰克福上市的卫浴用品制造企业中宇正在测试市场对于一笔按美元计价贷款的意愿.

消息人士表示,野村将负责协调工作.

消息人士称,是次贷款规模料在0.8-1亿美元,年期为三年.据称定价将在350个基点上下.

根据消息人士,中宇稍晚将举行一场现场考察活动.

根据中宇网站,其在中国以自有品牌销售产品,并且是欧美及一些新兴发展国家的国际卫浴公司、大批发商及贸易公司的供货商.中宇在中国福建省拥有两家生产工厂.中宇市值为约2.225亿欧元(2.92亿美元).(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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