澳洲股市: 升至19个月新高,矿业股受追捧

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透墨尔本1月3日 - 澳洲股市周四涨升0.7%至19个月新高,因全球头两大经济体出现令人鼓舞的迹象,投资者敲进矿业类等出口股.
数据显示中国服务业活动以四个月来最快的步伐增长,巩固了美国达成财政协议后全球股市和大宗商品出现的涨势.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨35点至4,740.7点,为2011年5月19日以来新高.该指数周三上涨1.2%,创五个月来单日最大百分比涨幅.
必和必拓 升0.8%至38.15澳元;力拓 上涨2.4%至69.25澳元.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。