澳洲股市: 升至19个月新高,矿业股受追捧

路透墨尔本1月3日 - 澳洲股市周四涨升0.7%至19个月新高,因全球头两大经济体出现令人鼓舞的迹象,投资者敲进矿业类等出口股.

数据显示中国服务业活动以四个月来最快的步伐增长,巩固了美国达成财政协议后全球股市和大宗商品出现的涨势.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨35点至4,740.7点,为2011年5月19日以来新高.该指数周三上涨1.2%,创五个月来单日最大百分比涨幅.