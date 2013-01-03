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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 13:55 BJT

台湾股市: 扬升57.62点至近10个月收盘高点,台积电上涨

路透台北1月3日 - 台湾股市周四收升0.7%,至近10个月收盘高点,市况受美股上涨的激励,台积电 等权重股涨势亦提供支撑.

加权股价指数 收高57.62点至7,836.84点,为4月以来最高.

晶圆代工龙头台积电上涨1.4%,带动电子类指数 升0.5%.

初步数据显示,大盘成交值 扩大至1,049.07亿台币,上交易日为789.86亿.(完)
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