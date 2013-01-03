国际油市: 布兰特原油跌向112美元,但中国数据利多提供支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国2月原油期货 下跌0.21美元至每桶92.91美元,上日创下9月以来的收盘高位.
"最初的兴奋过后,市场又回到了现实,"IHS Purvin & Gertz的油市顾问Victor Shum称,"还会有其他协商,这次协议是一个折衷的结果,"
在中国服务业PMI公布后,布兰特与美国原油都扳回了稍早超过0.50美元的部分跌幅,数据显示中国服务业在12月扩张,提升了对中国经济正在回暖的憧憬.
油价新年伊始已经飙升,尽管分析师预计由于供过于求,2013年原油均价将下跌.美国去年原油产量达到19年高点,俄罗斯产量超过沙特阿拉伯,排在世界第一.
"若着重看一下石油的基本面,目前的价位似乎存在超买,"Shum说,指出全球经济脆弱,且非石油输出国组织(OPEC)的石油产出已经增长.
"OPEC今年恐怕得限制供应,以容纳非OPEC国家产量的增长."他表示.
投资者将关注稍晚的美国一周初请失业金人数,以及石油库存报告,以寻找关于美国经济现状与能源需求的更多线索.
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产油国官方售价英文原文 (完)
(编译 石冠兰/隋芬; 审校 蔡美珍/张若琪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。