版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 14:53 BJT

表格: 外资及陆资在台股买超10.99亿台币,连六日买超

路透台北1月3日 - 台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超10.99亿台币,
已是连续第六个交易日买超,累计买超210.85亿;上日为买超64.89亿台币.    
    
    三大法人今日合计买超26.12亿台币,上交易日修正后为买超69.64亿台币.
    
    以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字): 
    
     日期   外资及陆        自营商           投信           合计   
                  资                                              
      1/3     +10.99        +15.22          -0.09         +26.12   
      1/2     +64.89         +4.63          +0.12  r      +69.64  r
 本月累计     +75.88        +19.85          +0.03         +95.76   
    
    月份  外资及陆资        自营商           投信           合计   
    12月     +495.12  r     +11.08        -111.34  r     +394.86  r
    11月     +427.57        +31.64         +23.11        +482.31   
    10月     -286.77       -134.03         -27.24  r     -448.03  r
     9月     +586.89        +22.34  r      -33.56  r     +575.67  r
     8月     +920.97  r      -8.90  r      +54.84  r     +966.91  r
     7月     -470.26  r     +35.58  r      +94.04  r     -340.64  r
     6月     -262.16        +41.68  r      +26.93  r     -193.54  r
     5月   -1,128.25        -15.90          +6.81  r   -1,137.33  r
     4月     -312.18        -59.42         -16.05  r     -387.66  r
     3月     +323.20        -80.11         -55.16  r     +187.93  r
     2月     +634.70  r     +87.33  r      -51.96  r     +670.07  r
     1月     +513.18        +46.30         -71.04  r      488.44  r
 
    参看相关细节,请点选 here
    参看台湾股市相关新闻,请点选 (完)

 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐