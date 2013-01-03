表格: 外资及陆资在台股买超10.99亿台币,连六日买超

路透台北1月3日 - 台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超10.99亿台币, 已是连续第六个交易日买超,累计买超210.85亿;上日为买超64.89亿台币. 三大法人今日合计买超26.12亿台币,上交易日修正后为买超69.64亿台币. 以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字): 日期 外资及陆 自营商 投信 合计 资 1/3 +10.99 +15.22 -0.09 +26.12 1/2 +64.89 +4.63 +0.12 r +69.64 r 本月累计 +75.88 +19.85 +0.03 +95.76 月份 外资及陆资 自营商 投信 合计 12月 +495.12 r +11.08 -111.34 r +394.86 r 11月 +427.57 +31.64 +23.11 +482.31 10月 -286.77 -134.03 -27.24 r -448.03 r 9月 +586.89 +22.34 r -33.56 r +575.67 r 8月 +920.97 r -8.90 r +54.84 r +966.91 r 7月 -470.26 r +35.58 r +94.04 r -340.64 r 6月 -262.16 +41.68 r +26.93 r -193.54 r 5月 -1,128.25 -15.90 +6.81 r -1,137.33 r 4月 -312.18 -59.42 -16.05 r -387.66 r 3月 +323.20 -80.11 -55.16 r +187.93 r 2月 +634.70 r +87.33 r -51.96 r +670.07 r 1月 +513.18 +46.30 -71.04 r 488.44 r 参看相关细节,请点选 here 参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)