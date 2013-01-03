美国各类经济指标总览--2013/1/3

美国劳工部周四公布,12月29日当周初请失业金人数为37.2万人.初请失业 金人数四周均值为36.0万人.12月22日当周续请失业金人数为324.5万人.[ ID:nL4S0A83R7] 当前值 前次值 失业率(%) 7.7 (11月) 7.9 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加14.6 (11月) 增加13.8 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) 持平 (10月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (11月) +0.1 (10月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (11月) +0.2 (10月) 实质所得(%) +0.5 (11月) -0.5 (10月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.8 (11月) -0.2 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (11月) -0.2 (10月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.1 (第三季终值) +1.3 (第二季终值) GDP平减指数(%) +2.7 (第三季终值) +1.5 (第二季终值) 零售销售(%) +0.3 (11月) -0.3 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差422.4 (10月) 逆差402.8 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) 1.1 (11月) -0.7 (10月修正值) 产能利用率(%) 78.4 (11月) 77.7 (10月修正值) 初请失业金人数(万人) 37.2 (12月29日当周) 35 (12月22日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,720 (11月) 赤字1,200 (10月) 领先指标(%) -0.2 (11月) +0.3 (10月修正值) 个人所得(%) +0.6 (11月) +0.1 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2 (11月) +0.1 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加142 (10月) 增加122 (9月修正值) 企业库存(%) +0.4 (10月) +0.7 (9月) 建筑支出(%) -0.3 (11月) +0.7 (10月修正值) 消费者信心 65.1 (12月) 71.5 (11月修正值) 房屋开工(万户) 86.1 (11月) 88.8 (10月) 建筑许可(万户) 90 (11月修正值) 86.8 (10月) 成屋销售(万户) 504 (11月) 476 (10月修正值) 新屋销售(万户) 37.7 (11月) 36.1 (10月修正值) 工厂订单(%) +0.8 (10月) +4.5 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.7 (11月) +1.1 (10月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.7 (11月) 54.2 (10月) 供应管理协会制造业指数 50.7 (12月) 49.5 (11月) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (10月) +1.1 (9月修正值) 进口物价(%) -0.9 (11月) +0.3 (10月修正值) 出口物价(%) -0.7 (11月) 持平 (10月修正值) 单位劳工成本(%) -1.9 (第三季修正值) -0.5 (第二季) 非农业生产率(%) +2.9 (第三季修正值) +1.9 (第二季) 经常账(亿美元) 赤字1,075.1 (第三季) 赤字1,181.1 (第二季修正值)