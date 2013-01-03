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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 14:40 BJT

亚洲汇市: 日圆下滑后小幅走高,但走势依然脆弱

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3147     1.3184      -0.28      -0.36     1.3194
 美元/日圆                         87.30      87.34      -0.05      +0.65      86.74
 欧元/日圆                        114.77     115.03      -0.23      +0.27     114.46
 美元/瑞郎                        0.9197     0.9176      +0.23      +0.46     0.9155
 英镑/美元                        1.6231     1.6255      -0.15      -0.12     1.6251
 美元/加元                        0.9853     0.9848      +0.05      -0.69     0.9921
 澳元/美元                        1.0491     1.0503      -0.11      +0.94     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8332     0.8340      -0.10      +0.59     0.8283
 澳元/日圆                        91.590     91.510      +0.09      +1.62     90.130
 新西兰元/日圆                    72.740     72.720      +0.03     -48.35    140.820
 英镑/日圆                        141.69     141.79      -0.07      +0.62     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2584     1.2583      +0.01      +0.35     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
          
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 (编译 侯向明; 审校 张若琪)
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