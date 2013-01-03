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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 17:16 BJT

台湾汇市: 台币收盘几近持平,观望心态转浓不利后市

* 外商及出口商盘中偏向出脱美元
    * 央行阻升力道没有放松
    * 明日交易区间料仍于29元上下徘徊

    路透台北1月3日 - 台币兑美元 周四收盘几近持平,因央行盘末干预收回盘中升
幅.台币今日因外商及出口商倾向抛售美元而于盘中偏升,盘中再创逾七周新高.但央行防守
积极,进场买进美元,暂令台币止步于29元附近徘徊.交易员料市场转趋观望后不利后市.

    市场人士指出,今早由外商及出口商带动的美元卖盘,令台币稳于29元偏升交易,然而国
际美元获得支撑,欧元 走跌,市场上出现美元回补买盘,进口商也逢低进场,台股升幅亦
较上日收敛,均不利台币续强,料明日盘面或由观望气氛主导.
    
    "虽然29元以上出口商的卖压还是沉重,但外商追价意愿有限."一名本地银行交易员说.
                
    另名外资交易员表示,国际气氛未能配合,加上美国非农就业数据发布在即,包括台币在
内的亚币可能暂时都转向观望,冒险押注没有必要,今日成交量也有所缩减.而美国减赤等议
题仍将是交易员观察的重点之一,以为外汇市场寻求交易方向.
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价幅度持续
收敛,态度转向保守,逢低回补美元的买盘逐渐浮现,一周期已回到平盘附近.    

    台币兑美元 今日盘中高位报28.978,为去年11月12日28.959以来的新高.
    
    台股加权指数 周四收高0.74%,报7,836.84点至近10个月收盘高点
;外资及陆资今日在台股买超10.99亿台币,连续六天买超,累计买超210.85亿.[ID:nL4T0A81H
S]
           
    菲律宾披索 周四在新兴亚洲货币中涨幅居前,触及近四年高点;韩元亦升至16个月
高位,交易员表示这系受出口商需求和资金流入股市的带动.不过亚洲当局警告干预的动作限
制了部分亚币升幅. 
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                   报价                                          (亿美元)  
 台北外汇经纪公司  29.091     29.090    28.978-29.100   29.100   7.86      9.91
                                                                           
 元太外汇经纪公司  28.994     29.002    28.978-29.070   29.070   2.91      2.61
                                                                           
 
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 美元/台币六个月期         -0.310/-0.290     -0.365/-0.330(完)
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