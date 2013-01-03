台湾汇市: 台币收盘几近持平,观望心态转浓不利后市

* 外商及出口商盘中偏向出脱美元 * 央行阻升力道没有放松 * 明日交易区间料仍于29元上下徘徊 路透台北1月3日 - 台币兑美元 周四收盘几近持平,因央行盘末干预收回盘中升 幅.台币今日因外商及出口商倾向抛售美元而于盘中偏升,盘中再创逾七周新高.但央行防守 积极,进场买进美元,暂令台币止步于29元附近徘徊.交易员料市场转趋观望后不利后市. 市场人士指出,今早由外商及出口商带动的美元卖盘,令台币稳于29元偏升交易,然而国 际美元获得支撑,欧元 走跌,市场上出现美元回补买盘,进口商也逢低进场,台股升幅亦 较上日收敛,均不利台币续强,料明日盘面或由观望气氛主导. "虽然29元以上出口商的卖压还是沉重,但外商追价意愿有限."一名本地银行交易员说. 另名外资交易员表示,国际气氛未能配合,加上美国非农就业数据发布在即,包括台币在 内的亚币可能暂时都转向观望,冒险押注没有必要,今日成交量也有所缩减.而美国减赤等议 题仍将是交易员观察的重点之一,以为外汇市场寻求交易方向. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价幅度持续 收敛,态度转向保守,逢低回补美元的买盘逐渐浮现,一周期已回到平盘附近. 台币兑美元 今日盘中高位报28.978,为去年11月12日28.959以来的新高. 台股加权指数 周四收高0.74%,报7,836.84点至近10个月收盘高点 ;外资及陆资今日在台股买超10.99亿台币,连续六天买超,累计买超210.85亿.[ID:nL4T0A81H S] 菲律宾披索 周四在新兴亚洲货币中涨幅居前,触及近四年高点;韩元亦升至16个月 高位,交易员表示这系受出口商需求和资金流入股市的带动.不过亚洲当局警告干预的动作限 制了部分亚币升幅. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.091 29.090 28.978-29.100 29.100 7.86 9.91 元太外汇经纪公司 28.994 29.002 28.978-29.070 29.070 2.91 2.61 无本金交割远期外汇(NDF)< 最新报价 上日现货收盘时水准 PNDF> 美元/台币一个月期 -0.060/-0.045 -0.090/-0.080 美元/台币六个月期 -0.310/-0.290 -0.365/-0.330(完)