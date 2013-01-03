投行观点: 美银美林料上半年中国宏观经济对资产价格有支持,下半年或转弱

路透香港1月3日 - 投行美银美林周四发表研究报告称,预期2013年上半年中国的宏观经济情况对资产价格提供支持,但下半年这股力量将会转弱甚至转为负面,建议投资者在市场上扬和乐观气氛下应保持警觉.

报告指出,该行对今年整体中国市场仍然乐观,但对下半年看法审慎.首先,国内生产总值(GDP)和工业盈利增长可能于上半年见顶,并于下半年减慢;同时居民消费价格指数(CPI)涨幅或于下半年升温涨至3.5%的政府拟定目标.

此外,该投行估计房地产于春季或加快上升,这或可能引发市场对下半年引发新一轮收紧政策的关注.另一方面,中国新领导层的蜜月期及市场对体制改革的高期望可能于春季后逐渐减弱.此等因素都令到下半年的宏观环境转趋负面.

美银美林预测,中国或设定2013年GDP增长为7.5%、CPI涨幅3.5%及M2货币供应增长13%的目标.政策仍然会支持增长,但接近年底时或会因通胀、房价上升以及金融系统风险等的考虑,而会略为收紧.

**房产税试点可能扩大**

在房地产方面,目前市场正在温和复苏中,料政府在今年中以前应不会放松现行的收紧措施.但该行亦不预期北京会对房地产市场进一步收紧.

不过,美银美林认为,假如房价上升过快,中国政府可能会将目前的房产税试点由上海和重庆延伸至更多城市.这同时亦可以舒缓因限购令而令到一些非一、二线城市地方政府财政收入减少的影响.

据该行计算,目前全国城镇的住房库存量约200亿平方米,以全国均价5,000元人民币/平方米计算,总价值达100万亿元(100兆),按2%房产税率计,地方政府每年的房产税收达2万亿元,这大约相当于它们每年来自土地销售的净收益.

在人民币汇率方面,美银美林称人民币汇价前景于2013年初正在改善,该行将第一季人民币兑美元 汇款的预测,由6.45调至6.30,但维持2013年全年人民币兑美元升值3%的预期,预测届年底人民币兑美元为6.05.