重温稿-《台湾新债预测》15年公债102/1得标利率料在1.450-1.475%

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透台北1月3日 - 路透周四的调查显示,由于目前市场资金宽松,并考量与20年长券间 的利差,台湾周五(4日)将标售的15年期公债102/1 得标利率将落在1.450-1.475 %,将创历史新低纪录. 以下为交易员观点整理: * 自2005年以来,财政部首度再发行15年券,料交易面流动性较差 * 寿险及银行间资金宽裕将有利于多方 * 去年10月20年券得标利率为1.58%,基于利差考量,此券得标利率高过1.5%的可能性不高 * 美国财政悬崖问题解决、台股气势转强则对空方有利 * 20年券102/3也将在本月23日标售,略有可能影响长券买盘投标意愿 以下为预测得标利率区间: * 1.450-1.475%.最低预估在1.400%,最高在1.500%. 最新报价: * 102/1公开发行前交易殖利率仅周四成交,殖利率收报1.4505%.发行前交易殖利率区间在 1.4505-1.4520%. * 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2005年5月标售的15年券94/6得标利率为2.29 3%,此为该年期券标售以来的最低纪录. 以下为交易商对102/1期增额公债得标利率的预估区间: 金融机构 最低(%) 最高(%) 大型寿险1 1.450 1.500 大型寿险2 1.460 1.490 大型寿险3 1.420 1.500 中型寿险1 1.470 1.490 中型寿险2 1.460 1.470 大型金融机构 1.460 1.480 银行 1.450 1.470 银行 1.420 1.470 银行 1.400 1.450 券商 1.450 1.470 中值 1.450 1.475 (完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 ;路透调查请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。