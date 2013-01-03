台湾债市: 10年券殖利率平盘游走,静待102/1标债结果

路透台北1月2日 - 台湾10年券101/9殖利率周四微幅收低,交易员指出,近日台债殖利率皆在 平盘附近游走,并未随美债殖利率弹升,静待明日15年期公债102/1标售结果出炉. 交易商表示,元月份公债标售时程相当密集,由15年期公债率先打响第一炮,得标结果将牵动元 月23日标售的20年公债102/3.财政部自2005年5月以来首度再发行15年长券,料交易面流动性较差, 略有影响银行间投标意愿,寿险端则考量与20年期公债间的利差,市场普遍预期得标利率要高于1.5 %很难. 今天15年期公债102/1 公开发行前交易首度出现成交纪录,收报1.4505%,交易员 认为,此举意图影响明日标售的意味相当浓厚,但成交量少,参考性不足. " 元月公司债标的多,(明天投标)不用太拼啦!"一大型金融机构交易主管说. 路透周四的调查显示,由于目前市场资金宽松,并考量与20年长券间的利差,周五(4日)将标售 的15年期公债102/1得标利率将落在1.450-1.475%,将创历史新低纪录. 另有券商交易员表示,近期台股表现强势,美国财政悬崖解决更助涨台股,今天正式突破7,800 点大关,令台债交易转趋谨慎,台股持续强势对台债绝非好事. 台湾股市周四收升0.74%至近10个月收盘高点.外资及陆资在台股买超10.99亿台币,已是连续第六 个交易日买超,累计买超210.85亿. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.10 0.8880 0.8880-0.8918 26.5 10 101/9 -0.14 1.1559 1.1559-1.1615 157.5 大型寿险公司交易员表示,在美国财政悬崖问题传出有解后,累计美国10年期公债殖利率弹升 幅度已逾10个基点,对台债殖利率还是有反弹的压力存在,若美债殖利率持续攀高,目前台债虽没有 反应,但累计到一定程度后,台债势必仍会受到波及. 银行交易员补充说,虽然目前美国10年期公债殖利率走扬,但区间上缘并没有突破,如果进一步 突破1.9%的话,那格局才会偏空. 美国指标10年期公债收益率(殖利率)周三触及三个月高位,此前美国国会批准了化解大规模自 动减支和增税的协议,若未达成协议,美国经济可能重陷衰退.指标10年期公债 价格跌2 3/32,收益率报1.837%,周一尾盘报1.76%. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1559 5 101/6 0.8850 2 101/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)