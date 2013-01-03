《汇市简讯》欧元/英镑在0.8090下方的停止单受到威胁

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0758GMT
* 位于0.8090(12月13日低位)下方的停止单受到威胁
* 0.8077(12月11日高点)及0.8065为空方目标
* 纽约盘低点0.8105目前成为阻力(0.8107为昨日低点)
* 0.8115及0.8150的期权于今日到期.亚洲盘高点为0.8116,周三高点为0.8149
* 英国将于0930GMT时发布12月建筑业采购经理人指数(PMI),市场预估为49.5,上月则为49.3.(完) (编译 龚芳; 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。