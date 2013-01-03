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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 16:17 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.8090下方的停止单受到威胁

0758GMT

* 位于0.8090(12月13日低位)下方的停止单受到威胁

* 0.8077(12月11日高点)及0.8065为空方目标

* 纽约盘低点0.8105目前成为阻力(0.8107为昨日低点)

* 0.8115及0.8150的期权于今日到期.亚洲盘高点为0.8116,周三高点为0.8149

* 英国将于0930GMT时发布12月建筑业采购经理人指数(PMI),市场预估为49.5,上月则为49.3.(完) (编译 龚芳; 审校 石冠兰)
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